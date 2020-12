Prévention du risque amiante : l’OPPBTP lance un site de bonnes pratiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Amiante Supprimer Prévention Supprimer Formation BTP Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le nouveau site Les règles de l’art Amiante, fruit de travaux et de réflexions de l’OPPBTP, de la Capeb et de la FFB, vise à standardiser, sur la base de pratiques reconnues, les travaux d’entretien et de maintenance des matériaux contenant de l’amiante .

« Amiante je suis prêt !». Sous ce slogan, l’OPPBTP ouvre Les Règles de l’art Amiante, un site dédié aux interventions en sous-section 4 (entretien et maintenance sur matériaux ou produits contenant de l’amiante). L’objectif : proposer des modalités d’intervention opérationnelles aux entreprises concernées sur la base de pratiques reconnues.



Né de discussions au sein du Plan recherche et développement amiante (PRDA), le projet est piloté en partenariat avec la Capeb et la FFB, et bénéficie du soutien financier du Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique (Pacte). « Une étape supplémentaire dans un chemin où les partenaires du BTP sont engagés depuis plusieurs années. Cette démarche constitue ainsi la suite logique de la campagne « Pas formé pas toucher » de 2012 et de « Carto Amiante », qui avait pour ambition de réaliser une cartographie de l’empoussièrement à l’amiante », précise Paul Duphil, secrétaire général de l’organisme de prévention.

Homogénéiser les pratiques

« Plus de 1 800 cas de cancers d’origine professionnelle sont déclarés chaque année, principalement en lien avec l’amiante, étant précisé que le parc immobilier français est encore fortement amianté, pointe Frédéric Tézé, adjoint au sous-directeur des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail. La définition de standards professionnels doit permettre une homogénéisation des pratiques sur le territoire national. »



«Dans le cadre d’une prévention du risque amiante difficile pour les entreprises, qui doivent s’approprier une réglementation complexe, même celles qui ne sont pas spécialisées dans ce domaine, nous souhaitons que ces règles de l’art facilitent la prévention du risque », commente de son côté Frédéric Reynier président commission prévention de la FFB. Et de soulever : « mais les employeurs doivent pouvoir s’appuyer sur des professionnels solides : d’où la nécessité d’intégrer la thématique de l’amiante dans la formation initiale. Nous espérons que ces bonnes pratiques contribueront à diffuser la culture prévention au sein de la profession ».

Des fiches adaptées à chaque métier

Le projet, centré sur les modalités d’intervention des entreprises, s’appuie sur le geste métier constituant la base des modes opératoires en SS4. Elaborées par la Capeb, la FFB et l’organisme de prévention, de premières fiches synthétiques sont disponibles sur le site dédié, www.reglesdelartamiante.fr. Maçon, plombier, électricien, mais aussi carreleur et peintre ou encore plâtrier et façadier… Les entreprises pourront retrouver les règles de l’art adaptées à chaque métier.



« Ce site se veut simple d’utilisation, avec un parcours utilisateur fluide, pour faciliter l’appropriation des règles de l’art par les utilisateurs. Il est adapté à différents supports comme la tablette, afin de permettre une consultation sur le chantier, développe Mickaël Veillet responsable d’opération amiante de l’OPPBTP. Les fiches descriptives et illustrées, qui permettent à l’encadrement de chantier de préparer son opération, peuvent aussi être affichées dans les bases vie. »

Le site continuera à être alimenté dans les mois qui viennent pour fournir une documentation la plus complète pour les entreprises, avec à terme une cinquantaine de fiches à consulter. Il sera également complété par deux modules en « serious game », pour permettre aux opérateurs de visualiser et s’approprier les règles de l’art amiante SS4 avant une intervention ou en formation.