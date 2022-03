Prévention des chutes : les coordonnateurs SPS et les maîtres d’ouvrage à la rescousse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Prévention Supprimer France Supprimer Valider Valider

La branche Assurance Maladie - Risques professionnels a dressé, le 15 mars, un état des lieux du risque de chute en entreprise. Le BTP, particulièrement concerné par les chutes de hauteur, bénéficie d’aides spécifiques.

Le BTP reste le secteur qui enregistre le plus de chutes de hauteur. Les travaux de construction spécialisés comme la maçonnerie ou la couverture sont particulièrement concernés. C’est ce qui ressort des chiffres 2019 présentés par la branche Assurance Maladie - Risques professionnels ce 15 mars. Dans un rapport dédié aux accidents de chute, elle fait le bilan des sinistres et des actions de prévention menées.



Tous secteurs confondus, les chutes représentent 20 % des accidents du travail (AT), soit 126 000 par an. La durée des arrêts qui en découlent est plus longue, les séquelles plus graves et leur coût plus important que la moyenne des AT. Rien que pour les accidents de chute, les dépenses de la branche se sont élevées à 1,1 milliard d’euros en 2019.



Il s’agit dans 58 % des cas de chutes de plain-pied, arrivent ensuite celles de hauteur (23 %) et d’escalier (18 %). Les chutes de plain-pied sont occasionnées, dans la moitié des cas, par les caractéristiques du sol, notamment par ses défauts, mais aussi par l’encombrement de la voie. Les chutes de hauteur impliquent l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau dans 20 % des cas.



Renforcer le programme Risques chutes pros BTP



“Les chutes restent importantes et stables dans la proportion des accidents de travail, ceci tend à montrer un déficit de prise en compte du risque chute à sa juste valeur”, estime Anne Thiebeauld, qui justifie donc que la branche AT-MP, dont elle est la directrice, essaie de faire un “effort de pédagogie”. “Les chutes ne sont pas une fatalité, quel que soit le secteur d'activité, assure Thierry Balannec, responsable adjoint du département prévention de la branche.



Les entreprises, pour évaluer les risques de chute et mettre en œuvre des mesures de prévention, peuvent s’appuyer sur les guides de l’INRS, les outil d’évaluation des risques en ligne pour les TPE-PME, ou encore Prem's, de l’OPPBTP, qui aide à élaborer son document unique d’évaluation des risques. La branche propose des aides financières et du conseil. Son programme “Risques chutes pros BTP” privilégie, lui, des actions auprès des maîtres d’ouvrage, “décideurs des conditions d’exercice, sur les chantiers, des entreprises intervenantes”, rappelle Thierry Balannec. 300 MOA sur 500 opérations de construction sont accompagnés en 2021-2022.



Le gouvernement prévoit de proposer, dans le cadre de la prochaine COG (Convention d’objectifs et de gestion, qui lie la branche à l’Etat) qui sera bientôt négociée, de “poursuivre et renforcer” ce programme “notamment en élargissant les cibles concernées et diversifiant les actions”, annonce le secrétaire d’Etat à la santé au travail Laurent Pietraszewski. Thierry Balannec indique que des focus pourraient être faits sur les bailleurs sociaux, les constructeurs de maisons individuelles et les collectivités territoriales donneuses d’ordre. “Il faut amplifier et favoriser l’action des coordinateurs sécurité”, estime-t-il aussi. Enfin, une réflexion pourrait être engagée sur une plus grande prise en compte de la sécurité dans les cahiers des charges.