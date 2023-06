Prévention des accidents graves sur les chantiers : Olivier Dussopt enfonce le clou

« Depuis que j’ai pris mes fonctions au ministère du Travail, la lutte contre les accidents du travail graves et mortels est une de mes priorités », avance Olivier Dussopt à l’occasion d’une visite le 5 juin sur un chantier à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).

Tous secteurs confondus, quelque 640 000 accidents du travail, dont 693 mortels, ont été recensés en 2021. «Des chiffres qui ne prennent pas en compte les accidents de trajet, ni ceux survenus à la suite d’une maladie professionnelle, car en règle générale les personnes ne sont plus en activité », pointe le locataire de la rue de Grenelle. « Dans le cadre du Plan pour la prévention des accidents du travail (AT) graves et mortels, qui s’inscrit dans le cadre du quatrième Plan Santé au Travail (PST4) », nous avons donc fixé un objectif très ambitieux de diminuer le nombre de ces AT, notamment grâce à la formation et la prévention.»

500 arrêts de chantiers en 2022 en Ile-de-France

Le ministère du Travail a choisi le chantier de construction, pour Polylogis, d’un immeuble comprenant 32 logements sociaux « en raison du caractère exemplaire des mesures de prévention mises en œuvre dans ce cadre, vante Olivier Dussopt. Il a fait l’objet, il y a quelques semaines, de contrôles de l’inspection du travail qui ont uniquement donné lieu à des observations mineures ». En 2022, quelque 10 228 interventions ont été réalisées en 2022 sur les chantiers du BTP en Ile-de-France, soit un tiers de l’ensemble des contrôles menés. Dans ce cadre, 500 décisions d’arrêt de travaux, destinées à soustraire les salariés à un danger grave et imminent -risque de chute de hauteur pour l’essentiel- ont été prononcées.

L’enjeu de cette visite était donc de « montrer que, même sur des chantiers très conséquents comme celui-ci, les moyens mis en œuvre permettent d’être à 360 jours de travaux sans AT », valorise le ministre. Cela passe par de la prévention au quotidien ».

Chez Paris-Ouest Construction, l’entreprise générale du chantier, la sécurité se décline d’abord par des actions de la direction générale, avec des visites aussi qui ont lieu plus d’une fois par mois sur un chantier de cette nature, et plutôt hebdomadaire sur des chantiers de plus grande envergure », détaille Jean-Baptiste Bouthillon, président de l’entreprise. Une préventrice est également présente sur le terrain une journée par semaine. « Ensuite, la sécurité est avant tout l’œuvre du chantier et en particulier de l’encadrement. » Cela passe, entre autres, par l’éveil musculaire, la tenue de quarts d’heure sécurité ou encore l’accueil des nouveaux arrivants, mais également une vigilance en matière d’équipements de sécurité.

Risque canicule

Le dirigeant soulève aussi la question, à l’approche de l’été, du risque « canicule », « auquel nous accordons une attention soutenue. Les salariés sont informés, lors des quarts d’heures sécurité, de la nécessité de s’hydrater -des bouteilles d’eau sont mises à leur disposition, avec des réfrigérateurs un étage sur deux ». Autre mesure : le décalage des horaires, « malgré le désagrément causé aux riverains », pour commencer et finir plus tôt, ce qui implique démarrer les travaux le matin à 7h au lieu de 8h. « Enfin, éviter le travail isolé, afin de pouvoir accompagner sans délai à l’ombre un salarié victime d’un malaise. Il y a deux ans, nous avons arrêté certains chantiers quelques jours en période de canicule caractérisées par une température nocturne qui était restée très élevée, empêchant ainsi à l’organisme de se reposer. » Seul se poursuivait le travail sur des postes abrités.

Pour Jean-Baptiste Bouthillon, la raison de la sinistralité élevée dans le BTP tient notamment dans le caractère évolutif du chantier et donc des conditions de travail. D’où la nécessité « d’assurer la présence de l’encadrement tous les jours, et de pouvoir compter sur des relais : c’est ce qui nous conduit à bâtir une culture sécurité. La prévention doit être prise en compte par toute l’entreprise, chaque cadre, chaque compagnon doit pouvoir se l’approprier ». Et de souligner : « le rôle de l’entreprise générale est d’améliorer les conditions de travail et la sécurité pour tous les intervenants sur le chantier ».

Vers un indicateur européen de mesure des AT graves et mortels

En matière de sinistralité, « l’objectif zéro n’existe pas, reprend Olivier Dussopt. Il ne faut surtout ni mentir ni faire rêver, notamment car les risques peuvent revêtir un caractère incompressible, Nous avons en outre en France la particularité d’intégrer, dans le décompte des AT mortels, les décès survenus dans le cadre du travail à la suite de malaises sans que ces derniers soient nécessairement liés aux conditions de travail. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de tous les pays européens» : les règles diffèrent d’un pays à l’autre, ce qui nous amène à comparer des chiffres qui ne sont pas construits sur les mêmes indicateurs, avec par conséquents des écarts importants. » La France apparaît ainsi mal placée dans ce domaine par rapport à ses voisins.



Aussi, lors du dernier conseil des ministres européens, Olivier Dussopt a plaidé « pour que la manière dont on mesure le nombre d’AT graves et mortels en Europe soit la plus harmonisée possible. L’idée serait, dans le cadre de ce chantier qui s’ouvre tout juste, de se pencher sur la mise au point d’un indicateur au niveau européen ».



Reste qu’en France, « depuis 10-15 ans, un plancher de verre semble avoir été atteint : il faut tout mettre en œuvre pour le casser », martèle Olivier Dussopt.

Le ministre dit croire aussi beaucoup « aux actions collectives », à commencer par la formation initiale, mais aussi « la signature de partenariats ». Il rappelle ainsi le récent renouvellement, pour cinq ans, de la convention sur la santé au travail dans les travaux publics avec la FNTP, l’OPPBTP, la Cram et l’INRS. Olivier Dussopt insiste aussi sur l’importance des actions de prévention en amont des prises d’activité pour les intérimaires, les nouveaux embauchés en particulier les jeunes ou encore les travailleurs détachés, « qui sont les plus souvent victimes d’accidents ». Et de conclure : « Dans le cadre de l’objectif que nous recherchons avec le gouvernement pour faire baisser le chômage, il faudra toujours veiller à ce que le plein emploi soit aussi le bon emploi : la prévention des AT graves et mortels y participe ».