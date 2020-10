Préventica Lille maintient son édition 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Salon Supprimer Lille Supprimer Valider Valider

Prévu du 20 au 22 octobre à Lille Grand Palais, l’événement dédié à la santé et à la sécurité au travail change de format pour s’adapter aux nouvelles contraintes sanitaires.

Son annulation n’est pas prévue, mais ses conditions d’accueil changent. L’édition 2020 de Préventica Nord France sera plus condensée, avec 220 exposants et 90 conférences et ateliers, et sera organisée sur six demi-journées, chacune limitée à 1000 personnes en simultané. Les plages horaires devraient également être élargies pour optimiser le flux des entrées, un système de comptage sera mis en œuvre et le protocole sanitaire renforcé.

Les partenaires, exposants et conférenciers seraient nombreux à exprimer la nécessité de la tenue de l’événement, même dans un format adapté, pour sa vocation notamment à répondre aux problématiques d’organisation du travail, de maintien dans l’emploi, de plans de prévention, de télétravail ou encore de gestion de crise. D’autant plus que Préventica Nord France sera le seul rendez-vous de 2020 dédié aux questions d’hygiène, de sécurité et de qualité de vie au travail. D’après une enquête menée par les organisateurs, 80 % des visiteurs inscrits entre février et aujourd’hui ont annoncé leur volonté de maintenir leur visite.