Presles-en-Brie : lancement de la construction du nouveau complexe multimodal

Un nouveau complexe multimodal va bientôt voir le jour à Presles-en-Brie. Il devrait être prêt en décembre 2022.

Afin d’étoffer ses équipements culturels et sportifs, la municipalité de Presles-en-Brie, dans le département de Seine-et-Marne, a lancé la construction d’un complexe multimodal. Les opérations préparatoires ont déjà commencé au mois d’août, mais le chantier a officiellement débuté le 20 novembre dernier.

Cet équipement communal, d’une surface de 2 230 m², sera constitué d’une salle polyvalente, pour accueillir des spectacles et divers événements associatifs, et d’un gymnase. La salle sera équipée d’une scène de 80 m² et de 330 sièges. Quant au nouveau gymnase, il s’étendra sur 1 320 m², et disposera de plusieurs vestiaires et de 300 sièges de gradin. Il permettra la pratique de divers sports collectifs, dont le basket et le handball.

Ce chantier, chiffré à 4 M€, a été financé par le Département et la Région Île-de-France. Leur participation s’élève au total à 1 M€ environ. Le reste sera pris en charge par la commune.