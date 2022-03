Présidentielle 2022 : les représentants des principaux candidats face aux architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Présidentielle 2022 Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Christine Leconte Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de ses «webinaires de la profession», le Conseil national de l'Ordre des architectes a reçu les représentants de cinq candidats à la présidentielle…

Une table-ronde de deux heures réunissait, ce 2 mars 2022, les représentants des principaux candidats à la magistrature suprême autour des propositions portées par l'Ordre des architectes. Deux thèmes principaux étaient proposés à la réflexion des protagonistes : «Faire face au changement climatique» et «Passer d’une politique du logement à une politique de l’habitat».

Le débat, animé par notre confrère de France Inter Thomas Legrand, réunissait Christine Leconte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes ; David Belliard, représentant de Yannick Jadot (EELV), Geoffroy Didier, représentant de Valérie Pécresse (LR) ; Hélène Geoffroy, représentante d'Anne Hidalgo (PS) ; Olivier Klein, relais pour la Majorité présidentielle ; et Mathilde Panot, représentante de Jean-Luc Mélenchon (LFI). Quasi-unanimité sur les constats. Divergences d’appréciations sur les remèdes. Vœux pieux, coups de mentons et amorces d’engagements : un florilège…



«Il faut aller vers un urbanisme partagé. Pas de densité sans qualité! ». Christine Leconte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes

Je tiens tout d’abord à assurer de notre solidarité le peuple ukrainien, nos confrères et consœurs, et tout le monde de la culture, en lien avec le Conseil des architectes de l’Europe (CAE).

Les thèmes retenus l’ont été par les 300 élus des Conseil régionaux (Croa). Les crises de la biodiversité, des ressources, du climat, etc. nous demandent d'anticiper pour nos villes et nos bâtiments. Il nous faut adapter nos constructions, assurer un confort thermique quatre-saisons, respecter le «zéro artificialisation nette» (ZAN), redynamiser les centres bourg en conservant notre patrimoine.

Nous devons changer de pratique et faire mieux avec moins et nous avons besoin des pouvoirs publics pour favoriser le biosourcé, le réemploi, la formation, le développement de nouvelles filières locales, l’éco-conditionnalité des financements. Les architectes sont garants de l’intérêt général.

Il faut construire davantage. Le choc de l'offre n'est pas là. Nous devons passer de la politique du logement à une politique de l’habitat qui prenne davantage en compte l'environnement. Les Gilets jaunes et l’expérience du confinement ont fait bouger les lignes. On a fini par opposer la densité de la ville et les collectifs de logements à la maison individuelle. Mais il faut aller vers un urbanisme partagé. Pas de densité sans qualité!

La ville n'est pas qu'un produit économique : on construit pour des gens, pas pour du Pinel ou de la défiscalisation! Où est le cap?

Le ministère de la Culture est notre tutelle. C’est bien. Mais nos sujets sont aussi ailleurs et relèvent de l’interministériel. Il nous faut un grand service public de l'architecture qui embrasse tous ces sujets.



«Le modèle de la métropolisation qui concentre ressources et populations n’est plus vivable ». David Belliard, représentant de Yannick Jadot (EELV), adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public et des transports, président de la RIVP

Je partage le constat de Christine Leconte. Le modèle de la métropolisation n'est plus vivable. Comment vivre dans des villes ultra minérales avec les canicules annoncées par le dérèglement climatique? Il y a la nécessité d’une révolution complète dans la construction et l'organisation des villes et leur taille.

Il faut rééquilibrer les territoires, remettre les questions de santé au centre, réintégrer la nature au cœur des villes, on ne peut plus continuer à bétonner comme on le fait. On doit sortir du modèle du tout-voiture et aller vers des villes sobres. Une construction comme la tour Triangle appartient au passé.

L’accessibilité des villes est à reconsidérer, de même que les mobilités, les commerces de proximité, etc. On ne peut pas laisser Amazon et les « dark stores » proliférer dans les centres urbains, on a besoin de mixité d'usage, pas de l'ubérisation de la société qui les appauvrit.

La formation est indispensable auprès de tous ceux qui conseillent les élus locaux et qui n’ont pas nécessairement intégré tous les sujets dont nous parlons aujourd'hui.

Une refonte de la commande publique doit être menée pour limiter la prépondérance des questions de prix sur tous les autres critères.

Améliorer le logement passe par une politique de rénovation massive des passoires thermiques et davantage de logements sociaux. Rénover 5 millions de passoires thermiques demande beaucoup d’argent. Yannick Jadot propose un ISF climat qui pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an. On peut jouer aussi sur des bonus/malus du taux de TVA selon la qualité des projets.

Nous proposons aussi de développer une offre de transport en commun à 500 m de chaque habitant et de consacrer 4 milliards d’euros par an pour le train du quotidien et 500 millions par an pour le vélo.

La situation est dramatique et implique de mobiliser tous les acteurs pour travailler sur des solutions nationales et locales, à tous les niveaux de décision.



«Des Assises, un Grenelle, pour dire quel pays on veut». Hélène Geoffroy, représentante d'Anne Hidalgo (PS), maire de Vaulx-en-Velin, ancienne secrétaire d'État chargée de la politique de la Ville

Pour des villes populaires comme Vaulx-en-Velin, parler d'urbanisme c'est parler des problèmes. Mais c’est aussi parler des chemins et des outils pour créer les conditions d'un consensus sur l’aménagement de nos villes avec un triptyque - l’État, les collectivités locales et les habitants - auquel je rajoute les architectes.

La densité préoccupe nos concitoyens, de même que l'étalement urbain et les mobilités. Des Assises, un Grenelle, sont nécessaires pour en parler et dire le pays que l'on veut.

Notre travail doit porter sur la commande publique, la fiscalité, les filières, l'aide à la rénovation, les espaces publics, les centres-villes, l'offre commerciale, etc. au travers d'un plan ambitieux.

Il nous faut réformer la commande publique et avoir aussi des architectes qui soient des élus pour diversifier la capacité de réfléchir tous ensemble, de manière élargie, face aux attentes des habitants pour un cadre de vie apaisé, serein.

Un grand ministère régalien est souhaitable, rattaché au Premier ministre, pour redonner du poids dans les prises de décision.



«Tout l’enjeu est de redonner le goût de la ville». Olivier Klein, relais pour la Majorité présidentielle, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'Anru

Aujourd’hui, 99% de mes rendez-vous ont trait à la question du logement. En Ile-de-France, on compte une attribution pour 10 demandes...

La question du climat fait désormais partie de notre quotidien. Le ZAN est une contrainte, mais aussi une opportunité pour réfléchir à la ville de demain. Que fait-on des friches? Comment reconstruire la ville sur la ville, éradiquer les passoires thermiques, etc. La Prime Rénov c'est 650 000 dossiers déposés. On investit aussi sur l'agriculture urbaine avec plus de 100 projets que nous accompagnons au sein de l’Anru.

Dans le cadre du parcours résidentiel, l’enjeu est de redonner le goût de la ville! On a besoin de densifier et de réinvestir les centre-bourgs, les cœurs de ville, de réfléchir à la ville dans sa globalité. Le parcours résidentiel est défini par les aménités qu'on trouve ici et là, la qualité de l’école, des commerces, etc.

On doit agir sur toutes les catégories de logement, massivement, tenir les objectifs de logements sociaux pour le plus grand nombre, sanctuariser la loi SRU, agir sur les copropriétés dégradées et les marchands de sommeil. Agir sur tous ces leviers en même temps pour recréer du mouvement, aider à la décohabitation, à ce que le logement soit mutable, aider aussi à transformer les bureaux en logements.

«Pas de densité sans qualité», je retiens le mot de Christine Leconte, c'est ce qui doit guider la construction et faire du ZAN un atout pour l'avenir du pays!

«Faire bifurquer nos modes constructifs et proposer un moratoire pour les projets inutiles et dangereux». Mathilde Panot, représentante de Jean-Luc Mélenchon (LFI), députée du Val-de-Marne, membre de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

Le plus grand défi c’est le climat. C’est ce que nous montre le dernier rapport du Giec. Je défends un projet de loi pour changer nos modes constructifs avec 50% de matériaux bio et géosourcés dans la commande publique. On a des bâtiments en paille, on sait construire en bois sur huit niveaux, il faut des études sur la construction en terre et reprendre le pouvoir sur les Majors pour le donner aux artisans et créer des emplois non délocalisables. Ce qui peut diviser par cinq le bilan carbone de la construction et réduire les déchets.

Sur le ZAN, on se bat pour garder nos terres agricoles et nous demandons un moratoire sur les projets inutiles et dangereux. La démocratie participative peut nous rendre maître de nos choix et redessiner l'organisation du territoire. Ce n'est pas au marché de le faire.

Il faut structurer la filière bois, remettre des forestiers dans notre pays, redonner des moyens à l'ONF, arrêter les coupes rases et favoriser une sylviculture douce.

Le modèle HLM a été méthodiquement détruit sous ce quinquennat, notamment avec la loi Elan. Le modèle HLM a été asséché parce qu'il bloquait la financiarisation du logement. Nous devons le définanciariser. Le logement est, avant tout une manière de se projeter vers le monde. Favoriser la ville du quart d'heure, rapprocher bassin de vie et bassin d'emploi et redonner le droit à la beauté : c'est ça l'urbanisme partagé.

Un grand service public de l'architecture est à bâtir pour mieux planifier et faire bifurquer notre modèle de société en réaffirmant la place que les architectes doivent y tenir. Je retiens l’expression que j’emprunte à Christine Leconte : "Spatialiser notre démocratie".



«Travailler à la sobriété énergétique de la ville ».Geoffroy Didier, représentant de Valérie Pécresse (LR), député européen, secrétaire général délégué des Républicains, directeur de la communication de la campagne de Valérie Pécresse

Le changement climatique est partout. Nous sommes naturellement en faveur du ZAN et d’un nouveau rapport à la construction. Il faut travailler sur la sobriété énergétique de la ville, ne plus trop miser sur les métropoles et favoriser un développement polycentrique du territoire, avec des villes petites et moyennes, étendre le haut débit, soutenir les commerçants, réhabiliter les logements vacants, construire plus et mieux et ne pas céder à l'étalement urbain.

Nous aurons à lutter contre les passoires thermiques, un fléau économique et écologique, et à rénover les bâtiments publics d'ici 2040. Pour aider les bailleurs sociaux à rénover leur parc, la TVA sera abaissée de 10 à 5,5%, ce qui aurait dû être fait par le gouvernement sortant.

Nous devons tripler la part du bois et du biosourcé d'ici la fin du prochain quinquennat, lancer des AMI pour permettre l’expérimentation avec des matériaux innovants. Le financement passera par un «Livret vert» issu de la fusion du Livret A et du LDDS (ex-Codevi) : sur 470 milliards d’euros collectés, nous pourrions en affecter 120.

Généraliser le PTZ sous conditions de ressources, mieux protéger les propriétaires contre les squatters, construire des logements sociaux mais pas là où il y en a déjà trop, pour ne pas concentrer les difficultés au même endroit ; voilà nos priorités.

Un choc de simplification doit être entrepris : moins de normes, réduction des délais d'instruction des recours en matière d'urbanisme, notamment.

Enfin, il faut éviter de court-circuiter les architectes dans les politiques publiques (obligation de concours…), encourager l'innovation et les nouvelles formes d'habitat. Le logement est le premier budget des Français. C'est aussi le cœur de leurs préoccupations qu’il nous faut entendre.