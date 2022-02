Présidentielle 2022 : les candidats face au mal-logement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer France Supprimer Présidentielle 2022 Supprimer Valider Valider

A l'occasion de la présentation de son 27e rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre reçoit le 2 février les principaux candidats à l'élection présidentielle pour confronter leurs idées sur la question. LeMoniteur.fr suit pour vous ces rencontres.

« L’objectif est de construire chaque année 200 000 logements sociaux dont 60 000 très sociaux », Fabien Roussel (PCF)

Construction de logements : « Le slogan de notre campagne c’est « Les jours heureux ». Nous voulons des réformes heureuses pour le pays avec au cœur de notre action la dignité humaine par l’emploi et le salaire qui est crucial. Or la part du loyer dans le salaire est beaucoup trop importante. Il faut donc construire plus pour faire baisser cette part. La politique en faveur du logement est donc une priorité dans notre programme avec la création de logements et des aides à la pierre.

Il faut d’autre part « démétropoliser » la France. Que l’on puisse développer des services publics dans les communes rurales, que l’on accède à du logement à loyer modéré aussi dans ces communes.

L’objectif est de construire chaque année 200 000 logements sociaux dont 60 000 très sociaux. Cela passe par les aides à la pierre.

Nous voulons également rénover 700 000 logements chaque année. Pour cela ce sont 10 à 13 Mds € qu’il faut investir.

Depuis 1954, les richesses de la France ont été multipliées par 6 ce n’est donc pas un problème d’argent mais de volonté politique. C’est un choix de société. Il faut éradiquer d’abord la pauvreté. Garantir à chacun un emploi, un salaire, une vie digne et donc un logement décent et abordable.»

Les aides au logement : « Il faut dégager 10 à 13 Mds € chaque année pour que l‘Etat, via les aides à la pierre, intervienne. Et qu’il n’intervienne pas seulement dans les zones tendues : qu’on fasse du logement à loyer modérer dans les petites communes ! Je veux donc mettre fin au zonage. L’Etat s’est fortement désengagé de la politique du logement. Il faut rendre aux bailleurs sociaux le 1,3 Md € qu’on leur a retiré (en référence à la réduction de loyer de solidarité, NDLR).»

L'encadrement des loyers : « Nous voulons encadrer les loyers dans toutes les grandes villes de France. Que les montants des loyers n’excèdent pas 10% du montant médian dans un quartier donné. Nous mettrons également en place une politique d’aide au logement et d’APL qui fera que le loyer ne représentera pas plus de 20% d’un salaire. »

« Je prends l’engagement que l’Etat soit stratège sur le plan du logement », Christiane Taubira (PRG)

Foncier : « L’Etat dispose de foncier qu’il peut transférer à des foncières publiques. Et il y a du foncier privé auquel il faut pouvoir accéder. Il y a des règles et des lois qui protègent la propriété privé mais il y a des dispositifs de préemption, ce n’est pas de la réquisition. »

Article 55 de la loi SRU, qui vient d’être prolongé et modifié par la loi 3DS : « Il faut par ailleurs faire respecter l’article 55 de la loi SRU. Toutes ces politiques publiques devront être discutées au Parlement mais les citoyens pourront aussi sans doute être consultés. L’Etat a des moyens d’imposer des lignes et des volumes globaux de construction.»

Rénovation thermique : « Il faut imposer la rénovation thermique. Nous n’avons plus le choix. Les dispositifs existent mais ils ne fonctionnent pas avec les plus modestes parce que le reste à charge est trop important. Il faut une prise en charge de 80% des travaux avec des personnes indépendantes qui évaluent les travaux à faire et de prêts à taux zéro. Compte-tenu de l’urgence il faut que nous fassions des rénovations globales.»

Exonération des droits de succession : « Il n’y a pas de grande révolution à faire. Il faut que les personnes qui ont travaillé toute leur vie puissent transmettre leur bien. Je propose que jusqu’à 200 000€ exonéré d’impôt sans difficulté. L’impôt c’est de la contribution. Je surveille particulièrement les hauts patrimoines, les hauts revenus, parce qu’ils échappent à l’impôt avec par exemple 471 niches fiscales, l’ISF transformé en IFI…»



« Le marché du logement doit être régulé parce qu’il fait beaucoup d’exclus », Anne Hidalgo (PS)

Loi SRU : « Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement, notamment social et très social. Je suis alignée avec les propositions de la fondation abbé Pierre (sur les objectifs sociaux et très sociaux, NDLR). Quand les maires refusent d’appliquer les 25% de HLM d’ici à 2025, je propose que les préfets puissent se substituer aux maires. »

Bouclier logement : « Le poids du logement peut atteindre 40% dans le budget des ménages. Un "bouclier logement" serait actionné quand la part du logement (loyer charges comprises) représenterait 30% de la part des revenus ménages. Ce bouclier prendra la forme d’une complémentaire logement. Bien sûr on regardera si le ménage peut avoir accès à un logement social. Si ce n’est pas le cas, on déclenchera une aide.»

Encadrement des loyers : « Nous devons généraliser l'encadrement des loyers. 2/3 des logements en location respectent cette obligation à Paris. Il faut faire en sorte que les autres propriétaires la respectent. Il faudrait que le maire puisse avoir cette compétence pour faire appliquer cette loi. Il faut généraliser l’encadrement des loyers partout en France, et le moduler en fonction des territoires. Car si on ne régule pas le marché de l’immobilier, il fait beaucoup d’exclus. Le loyer pourrait également être modulé en fonction de la performance énergétique du logement.»

Rénovation énergétique : « Une mesure pour les copropriétés qui doivent faire des travaux. Qu’ils soient financés par une aide à la rénovation sous forme de tiers-payant. L’Etat qui aura préfinancé ces travaux se remboursera au moment de la cession des biens. Je propose que la CDC soit cette grande banque, l’opérateur de ces avances et remboursements.»

« Ne rien artificialiser, c’est impossible », Jean-Luc Mélenchon (LFI)

Foncier : « S’il le faut, l’Etat produira les 200 000 logements sociaux à construire par an. Ce n’est pas l’argent le problème. Il faut recruter les ouvriers pour creuser les trous et trouver la paille, le bois, le béton… Par contre, ne rien artificialiser, c’est impossible. »



Bouclier logement : « Passer de 300 000 sans-abri à zéro, c’est un objectif dans notre programme inspiré de la Fondation Abbé Pierre, en raison de notre relation intellectuelle de longue date. Je n’exclus pas, dans deux mois (s’il est élu, NDLR), un blocage des loyers si les gens sont passés de l’asphyxie à la mort. On ne va pas attendre le versement du chèque bidule ou machin s’il y a urgence. Si besoin, il faudra baisser les loyers, parce que c’est du surprofit. Globalement, je suis pour un renforcement de l’encadrement des loyers. A condition de limiter les critères liés à la surface, à la localisation... A Paris, ce n’est même pas par arrondissement, mais par petite zone. Je suis enfin pour la sécurité sociale du logement, financée par les propriétaires, pour une garantie universelle de loyer. Tous les jeunes n’ont pas de garants. »

« 30% de logements sociaux dans les communes concernées par la loi SRU », Yannick Jadot (EELV)

Les maires "écolo" et la construction : « Je suis assez étonné quand j’entends le gouvernement expliquer le retard sur la construction de logements par la résistance des maires écologistes, élus il y a seulement un an et demi. Un exemple : la métropole de Lyon rattrape le retard pour atteindre les objectifs de construction de logements sociaux. Un projet de bureaux, mis à mal par le télétravail et la pandémie, a même été transformé en projet de logements sociaux. Les mairies écologistes vont au-delà de la loi SRU. »

Loi SRU : « Nous voulons passer de 25% à 30% de logements sociaux dans les communes concernées par la loi SRU. Des sanctions sont prévues, mais elles ne sont jamais appliquées. Par exemple, transférer la compétence du maire au préfet. Ce n’est pas un problème de ville riche ou pauvre. A Versailles, le maire engagé sur le logement social a appliqué la loi SRU malgré les résistances de certains habitants. Donc si c’est possible à Versailles, c’est possible partout. »

La rénovation énergétique : « Nous allons consacrer 10 Mds € par an sur la rénovation thermique des logements. L’objectif est d’éradiquer, en dix ans, les 5 millions de passoires énergétiques de France, principalement dans le parc privé. Dès le début du quinquennat, nous aiderons les 2 millions de personnes concernées par la précarité énergétique et les passoires thermiques. Ces ménages ne verseront aucune avance pour lancer les travaux. C’est une mesure au service du climat et du pouvoir d’achat. »

« 500 000 logements nouveaux par an, dont 125 000 logements sociaux », Aurélien Pradié (pour Valérie Pécresse, LR)

Sur le bouclier logement : « Nous parlons de 300 000 êtres humains qui n’ont pas de toit, 8 000 enfants dans des bidonvilles… dans un pays où il faut six générations pour passer d’en dessous à au-dessus du seuil de pauvreté. Je ne veux pas tronçonner la question du logement, mais l’augmentation des salaires de 10% que nous portons permettra répond à cet enjeu de dignité. »

Sur le logement social : « Nous pourrions revenir sur les coupes budgétaires impactant les bailleurs sociaux (depuis 2018, NDLR) pour relancer la construction de logements sociaux. Pour rappel, nous visons les 500 000 logements nouveaux par an, dont 125 000 logements sociaux afin d’atteindre les objectifs SRU. Ce qui changera avec nous, c’est une juste répartition sur l’ensemble du territoire pour éviter de se retrouver avec des sous-catégories de citoyens dans certains quartiers. La limite de 30% de logements sociaux dans une même commune ne nous empêchera d’avoir l’ambition de plus de logements sociaux et de plus de diversité sociale. »

Sur la décentralisation : « Nous sommes pour la décentralisation des politiques, notamment sur l’aide à la pierre, via les conseils départementaux. En Ile-de-France, la Région est la plus adaptée pour s’en charger. Concernant notre proposition de droit de véto sur la construction de logements sociaux, les maires doivent aussi reprendre la main, car ils sont les moins timides et les plus connaisseurs des publics. »

Sur le même sujet Mal-logement : un bilan quinquennal difficile à défendre