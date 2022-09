Près de Reims, des logements collectifs en R+2 imprimés en 3D

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Marne Supprimer Impression3D Supprimer Béton Supprimer RE2020 Supprimer Atex Supprimer Socotec Supprimer Holcim Supprimer Sobriété Supprimer Demathieu Bard Construction Supprimer Bailleurs sociaux Supprimer Logements neufs Supprimer Numérique Supprimer Valider Valider

Le bailleur social Plurial Novilia va imprimer en 3D douze logements collectifs en R+2 à Bezannes dans la Marne. Une première en France qui devrait voir le jour fin 2024.

Face à la hausse des matières premières et du coût de l’énergie, les professionnels sont de plus en plus en quête de [...]