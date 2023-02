Près de La Défense, ces vieux bureaux seront remplacés par des logements

Ses vieilles tours de 10 et 12 étages gâchaient la vue sur le Bois de Boulogne des habitants du quartier Belvédère de Suresnes (Hauts-de-Seine). En friche depuis plusieurs années, l’ensemble de bâtiments tertiaires Le Gallieni - 24 430 m² livrés en 1972 quai Gallieni, en bord de Seine, et occupés successivement par Philips et Whirpool - est en cours de désamiantage avant démolition, pour laisser place à Métamorphose.

238 logements créés

Porté par les co-promoteurs Vinci Immobilier et Brownfields, qui a acquis le terrain de 10 140m² en 2019 pour un montant confidentiel, ce projet RT 2012 – 20% (permis déposé en 2020) ne proposera pas de bureaux. Logique : comme les autres villes périphériques du quartier de La Défense en quête d’un nouveau souffle après la pandémie, Suresnes est frappée par un taux de vacance de bureaux (15,3%) largement supérieur à la moyenne francilienne (7,9%, selon BNP Paribas Real Estate).

Métamorphose se compose donc de dix bâtiments principalement résidentiels, sur une SDP de 27 036 m², du R+2 au R+10. Voici le détail des 238 logements créés : 152 seront en accession, 18 maisons de ville en accession et 68 logements abordables contractualisés (LAC) vendus en bloc à CDC Habitat (Caisse des dépôts). Le lancement commercial est prévu en mars. Vinci Immobilier ne communique pas le prix moyen au m² ni l’investissement total du projet.

Coliving et hôtel 4 étoiles

Une résidence Bikube (marque de coliving de Vinci Immobilier) de 170 chambres, un hôtel 4 étoiles de 104 chambres, un commerce de 96 m², une crèche privée de 146m² et un parking de 436 places sur 3 niveaux de sous-sol sont également au programme. L’hôtel sera exploité par l’enseigne Tribe du groupe Accor. « Le bar et le restaurant de l’hôtel seront ouverts au public coté quai Gallieni, ainsi que le restaurant et la terrasse au RDC de la résidence coliving », assure Vinci Immobilier.

En matière de biodiversité, le 4e promoteur de France insiste sur « la réintroduction d’espaces végétalisés ainsi qu’une sente piétonne arborée et perméable ». « Les espaces verts représenteront une surface de 3778m², soit 74% des espaces libres et 2900m² sont réalisés en pleine terre », promet-il.

Les premières livraisons sont annoncées au second semestre 2025.