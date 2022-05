Près de Bordeaux, la zone commerciale de Mérignac Soleil entame sa mue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tertiaire Supprimer Logement Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Urbanisme commercial Supprimer Centre commercial Supprimer Réemploi des matériaux Supprimer Valider Valider

D’une zone essentiellement commerciale, Mérignac Soleil, actuellement en chantier dans la métropole bordelaise, sera transformée en un quartier mixte avec logements, équipements et commerces. C’est aussi une grosse opération de renaturation soutenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030.

Un hypermarché et de très nombreuses enseignes fréquentées par plus de 10 millions de consommateurs par an : Mérignac [...]