Bouygues peut remercier Colas pour ces neuf derniers mois

Colas, la petite soeur de Bouygues ne fait pas dodo et la major peut remercier sa filiale routière : avec une croissance de son activité de +18% (chiffre d'affaires de 11,5 Mds €), Colas a largement participé aux bons résultats de Bouygues sur les 9 premiers mois de 2022.

Ainsi, le chiffre d’affaires des activités de construction et services s’établit à 22,4 Mds €, en hausse de 9%.

Dans le détail, le chiffre d’affaires de Bouygues Construction (9,65 Mds €) progresse de 2%, porté par la bonne performance du segment Bâtiment et Travaux Publics. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en revanche en repli de 5% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2021, à 1,58 Mds €, reflétant le contexte de marché. Le chiffre d’affaires du pôle Energies et Services, récemment renforcé par l'acquisition d'Equans, est en léger repli mais reste stable hors effet du transfert d’activités au pôle Bâtiment et Travaux Publics.

Des commandes solides

A fin septembre, le carnet de commandes des activités de construction et services (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) est en hausse de 7% à 34,2 Mds €, dont 20,2 Mds € pour Bouygues Construction. A noter cependant que le carnet de commandes du seul pôle BTP est en léger repli ("volume moindre de grandes affaires remportées depuis 1 an", explique le groupe). Celui du pôle Energies et Services n'est "que" stable sur un an.

La situation est évidemment bien plus compliquée pour Bouygues Immobilier. Si le promoteur bénéficie de la progression des obtentions de permis de construire, celle-ci ne se traduit pas dans les mises à l’offre, le contexte inflationniste allongeant les délais de négociation des appels d’offres travaux. Et comme le marché de l’immobilier tertiaire reste toujours aussi attentiste, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 16% par rapport à fin septembre 2021.

Heureusement, le carnet de commandes de Colas s’élève à 12,4 Mds €, en hausse de 30% sur un an et de 19% à change constant et hors principales cessions et acquisitions. La prise de commandes chez Colas reste très dynamique (+28% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2021, incluant un effet périmètre lié à Destia). Les activités routières continuent de bénéficier d’une bonne dynamique commerciale, notamment en Europe et en Amérique du Nord, dynamique renforcée par l’inflation. Les activités ferroviaires à l’international ont enregistré au troisième trimestre une nouvelle commande significative, avec le tramway de Birmingham, au Royaume-Uni, pour 192 millions d’euros.

Autant de résultats qui font que Bouygues confirme ses objectifs pour 2022, en l'occurrence "une nouvelle augmentation de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant". Pour autant le groupe a annoncé rester "très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur les activités et les résultats".