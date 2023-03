Près d’un ouvrier du BTP sur deux se sent incapable de tenir son travail jusqu’à la retraite

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors qu’une commission mixte paritaire examine ce mercredi 15 mars le projet de loi sur les retraites, une étude de la Dares indique que 50 % des ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ne se jugeaient, en 2019, pas capables de tenir leur travail jusqu’à cette échéance. Même ressenti côté gros oeuvre chez 46 % des compagnons qualifiés et 44 % des ouvriers non qualifiés officiant également dans les travaux publics.

Tous secteurs confondus, cette proportion s’établit à 37 %. Dans l’ensemble, les métiers les moins qualifiés, au contact du public ou dans le secteur du soin et de l’action sociale, sont considérés par les salariés comme « les moins soutenables ».



Sans surprise, les risques physiques, qu’ils soient liés à l’environnement de travail (bruit, chaleur, humidité, fumées ou encore poussières) ou aux contraintes physiques (station debout prolongée, port de charges lourdes…) jouent un rôle déterminant. Ainsi, 46 % des salariés de l’ensemble des secteurs qui y sont fortement exposés ont ce ressenti, contre 27 % qui le sont faiblement. Les contraintes psychosociales (travail intense, manque d’autonomie, exigences émotionnelles….) ne sont pas en reste : la part de salariés affectés par ce sentiment d’insoutenabilité grimpe à 58 % chez ceux qui sont les plus fortement exposés à ces nuisances.

Le poids d’une santé dégradée

Il apparaît par ailleurs que l’ « insoutenabilité » du travail décroît fortement avec l’âge. Ainsi, 59 % des moins de 30 ans se jugent incapables d’exercer leur travail jusqu’à la retraite, contre 18 % des 50 ans ou plus. Le paradoxe n’est qu’apparent : certains travailleurs occupant les postes les plus exposés aux risques professionnels les quittent au fil du temps, parfois pour des raisons de santé, voire sortent de l’emploi. Les plus âgés ou les plus affectés peuvent aussi bénéficier d’aménagements de leur poste ou de leur temps de travail. Enfin, le sentiment d’insoutenabilité au travail peut s’alléger avec l’horizon plus rapproché de la retraite.



Autre enseignement de l’enquête : une santé dégradée peut être incompatible avec la nature du travail et générer des situations d’insoutenabilité. En effet, plus des deux tiers des salariés qui jugent leur état de santé général très mauvais se sentent incapables de tenir jusqu’à la retraite. A contrario, un bon état de santé ne suffit pas à garantir un travail « soutenable » : un tiers des salariés déclarant un très bon état de santé jugent pour autant leur travail insoutenable.



Renforcer l’autonomie, limiter l’intensité du travail

Les salariés concernés par ce ressenti connaissent des parcours plus hachés que les autres et partent à la retraite plus tôt, avec des interruptions, notamment pour des raisons de santé, qui s’amplifient en fin de carrière.



D’après l’étude de la Dares, une organisation du travail qui favorise l’autonomie, la participation des salariés et limite l’intensité du travail tend à le rendre plus soutenable. Les mobilités, notamment vers le statut d’indépendant, représentent également des expédients. Faut-il encore être en mesure de suivre ce type de trajectoires, qui demeurent « peu fréquentes, surtout aux âges avancés ».