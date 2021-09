Premium Hyōkō Max HEIWA : la nouvelle gamme de PAC Air/Eau responsable aux performances inégalées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HEIWA fait souffler un nouvel air sur le marché du chauffage et de la climatisation Supprimer Développement durable Supprimer France Supprimer Valider Valider

A vos marques, prêts, chauffez ! Cet automne, Heiwa met les petits plats dans les grands. Facile à utiliser et simple à poser, la dernière gamme de pompes à chaleur Air/Eau Premium Hyōkō Max de la marque française se distingue. Elle intègre le podium des PAC les plus puissantes et responsables du marché. Economies et confort assurés !

Nez qui coule ? Polaire dans le salon ? Factures salées et migraines à foison ? Pour déjouer les courants d’air de saison, Heiwa enrichit son offre pour maximiser le confort de l’habitat. Sa recette ? Premium Hyōkō Max HEIWA : une gamme résidentielle de pompes à chaleur Air/Eau dernier cri, responsable, et qui fonctionne entièrement au gaz écologique R32. Disponible en monobloc et en bi-bloc, ces PAC disposent de quatre puissances différentes, allant de 8 à 16kW, pour s’adapter aux spécificités de chaque lieu de vie selon l’usage souhaité. Ses composants durables nouvelle génération permettent de proposer des niveaux de performance jamais atteint sur ce type de produit. Ajouter à cela un design ultra-compact et discret, des commandes connectées et une installation simple et rapide… L’expérience est unique.

Premier point fort – et il est de taille – la PAC Air/Eau Premium Hyōkō Max HEIWA réversible met tout le monde d’accord sur son prix : il est inférieur de 30 à 40% (hors pose) par rapport aux pompes à chaleur des marques leaders. De quoi rendre accessible au plus grand nombre la chaleur douce en intérieur. De plus, les factures de chauffage fondent comme neige au soleil : grâce à l’utilisation de l’énergie gratuite de l’air pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, la consommation d’électricité est fortement réduite. L’amortissement est garanti en quelques années seulement, sans compter les aides financières actuelles de l’Etat en faveur des travaux de rénovation énergétique et pour le chauffage durable, comme les Certificat d’Economie d’Energie (CEE) destinés aux professionnels reconnus garants de l’environnement RGE. Au final, l’excellent rapport qualité/prix défie toute concurrence.

Un avantage prix décisif pour un confort hivernal optimal

Car Heiwa s’appuie sur des produits ultra-performants. En termes de puissance, la gamme Premium Hyōkō Max HEIWA permet d’équiper et personnaliser tous types de logements grâce à ses quatre puissances différentes (8, 10, 12 et 16kW). Pour une PAC Air/Eau au fluide réfrigérant R32, ce niveau n’avait encore jamais été atteint. Quant aux composants, tous sont sourcés auprès des plus grands industriels mondiaux. C’est ainsi que l’ensemble de la gamme est équipé de la plus haute technologie : compresseur Mitsubishi Electric, échangeur Alfa Laval et circulateur Wilo. Résultat, son label énergétique obtient A+++, le plus élevé de la classification, synonyme d’économies d’énergies maximales. Remarquable et durable !

Pour ce qui est des garanties ? Hors de question de lésiner sur le sujet, Heiwa met le paquet ! D’abord en termes de performances énergétiques. La PAC Air/Eau Premium Hyōkō Max HEIWA assure une sortie d’eau à 65°C, même en plein hiver à une température extérieure de +5°C. Et en vague de grand froid ? La gamme permet d’obtenir une eau chaude à 60°C par -15°C extérieurs, avec un système ultra-résistant qui chauffe toujours les intérieurs quand le mercure atteint -25°C !

Des garanties maximales

Ensuite, ces hautes performances se retrouvent dans la confiance accordée à la gamme Premium Hyōkō Max par de nombreux organismes de labélisation. Tous les produits bénéficient de la certification européenne Eurovent, qui garantit de manière indépendante l’ensemble des PAC Air/Eau Heiwa via des contrôles poussés.

Autre preuve de qualité et de facilité d’utilisation, la certification TUV – référence mondiale en la matière – s’applique à tous les produits, de même que les différentes normes sociales et environnementales ISO pour les usines. C’est donc tout naturellement que les compresseurs des PAC Air/Eau Heiwa disposent de la Garantie Harmonie, étendue à 5 ans, contre 2 seulement pour la plupart des marques. Enfin, la production des pompes à chaleur est régulièrement auditée par Intertek & SGS, gage de la constance de qualité des produits. Sécurité et sérénité absolue !

Compensation carbone intégrale de la PAC Air/Eau

Mais les engagements de Heiwa ne s’arrêtent pas là, avec des performances environnementales notables. Le choix d’équiper l’intégralité de ses produits au fluide écologique R32 permet à la marque tricolore de proposer une gamme qui réduit de 67% ses émissions de carbone par rapport aux produits concurrents. Et ce n’est pas tout. Pour une utilisation encore plus responsable, la marque compense la totalité du CO2 émis par l’utilisation de ses PAC Air/Eau, grâce à la forêt Heiwa. Gérée par l’ONG Tree Nation et ses petits exploitants agricoles au service de l’écosystème, près de 7 000 arbres ont ainsi déjà été plantés. Ce partenariat permet également de concrétiser un autre engagement fort de Heiwa : le transport de chaque pompe à chaleur est lui aussi compensé intégralement. Agir en faveur de la transition écologique est pour la marque une volonté majeure.

Un accompagnement de A à Z, par et pour les installateurs

Avec Heiwa, le « sur-mesure » prend tout son sens. Fini les sueurs froides au moment du déballage : la gamme Premium Hyōkō Max est spécialement conçue pour une pose facile et rapide. Simple à installer et à programmer, les PAC Air/Eau Heiwa assurent un gain de temps réel aux installateurs. La solution est polyvalente : elle permet une application en mode chauffage via un plancher chauffant, des panneaux solaires thermiques ou encore des radiateurs à eau. Une hésitation ? Les professionnels de la marque sont formés pour intégrer son réseau d’Eco-Experts Heiwa et connaître les produits sur le bout des doigts.

Plus de 70 stations techniques maillent l’Hexagone pour répondre à leurs interrogations et une hotline dédiée aux installateurs est disponible. Cette parfaite connaissance de la gamme, adaptée aux besoins, permet un accompagnement du client de A à Z, avec une aide à la mise en service et à la prise en main des produits. Tout est compris ! La PAC Air/Eau Heiwa profite aussi d’un stock de pièces détachées et d’un service après-vente situés en France, pour une réactivité à toute épreuve.

Innovations et nouveautés

Envie d’avoir des clients avec des colibris plein les yeux ? La gamme Premium Hyōkō Max HEIWA est un petit bijou de fonctionnalités ! Toutes les PAC Air/Eau de la marque sont ultra-compactes et connectées au Wifi, disposent d’un design discret avec une pression acoustique parmi les plus silencieuses du marché (à partir de 59dB). La télécommande en français possède quelques 50 points de contrôle, permet un paramétrage intuitif et est équipée d’un mode absence longue durée, pour les vacances. Son pilotage est un jeu d’enfant !

Et si la gamme Premium Hyōkō Max HEIWA est plébiscitée, cela ne l’empêchera pas d’être présente au salon BePOSITIVE à Lyon du 14 au 16 décembre prochain. Venez la découvrir ! La marque française exposera à cette occasion ses solutions sur le stand 2.1H40 au service de la transition écologique et ses nouveautés de fin d’année. Surprises et innovations à venir… Car pour changer durablement d’air, Heiwa a plus que jamais le savoir-faire !

Contenu proposé par Heiwa