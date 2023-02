Premiers chantiers Schüco-Sälzer sur le marché français

Acquise en 2018 par Schüco International KG, l’entreprise Sälzer GmbH est spécialisée depuis plus de 50 ans dans le développement, la production et l'installation de techniques de sécurité pour des fenêtres, portes ou encore façades. Elle promet une protection maximale contre des menaces uniques ou multiples, telles que l'effraction, l'évasion, les attaques par balles, l'explosion ou encore le feu et la fumée.

En associant son expertise avec Sälzer, Schüco propose des produits de haute sécurité qui répondent aux exigences de protection les plus élevées tout en conservant une esthétique des menuiseries qui s’harmonise avec l’ensemble des bâtiments.

L'un des premiers projets communs du couple Schüco-Sälzer a été la conception de façades haute sécurité S1es-50 et S1es-60 qui sont des déclinaisons des façades poteaux-traverses Schüco FWS 50 et FWS 60. Ce système, invisible depuis l’extérieur, a été testé et certifié par des instituts d'essai accrédités conformément aux normes respectives, aussi bien contre les effractions, les attaques par balles et les explosions.

© Schüco International KG Plus de 950 procès-verbaus de tests ont été dressés. Ici, un test balistique.

Thomas Quinton, responsable technique Smart Building de Schüco, se félicite de ce partage de savoir-faire : « Avec plus de 250 brevets, plus de 950 procès-verbaux d’essais et plus de 10 000 menuiseries réalisées, Sälzer GmbH démontre un savoir-faire unique dans le domaine de la haute sécurité, et prouve qu’une protection intégrale, presque invisible à l’œil nu, est possible sans pour autant complexifier la mise en œuvre ».