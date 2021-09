Première soudure de rail pour la future gare d’Orly

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Essonne Supprimer Ile-de-France Supprimer Ligne 14 Supprimer Valider Valider

Au sud de la capitale, la gare d'Orly, qui doit desservir l'aéroport à l'horizon 2024, constituera le quatrième arrêt sur le parcours de la ligne 14-Sud dont le génie civil a été terminé.

Le geste était symbolique : Mercredi 15 septembre 2021, la première soudure de rail de la gare d’Orly (Val-de-Marne) a été réalisée. L'opération marque la fin des travaux de génie civil de cet édifice partiellement enterré qui doit voir le jour à l’horizon 2024 dans le cadre de la construction du métro du Grand Paris Express.

L’aéroport parisien, qui accueille chaque jour près de 13 600 personnes dont les deux tiers viennent en voiture, espère que cette nouvelle desserte favorisera le report modal des voyageurs depuis Paris.

Défi logistique et technique

Située à 25 m de profondeur et répartie sur quatre niveaux, la gare présentera une surface utile de 22 500 m2. Un périmètre qui correspond à celui du chantier, ce qui a conduit les compagnons à évoluer sur un site très contraint.

Débutés en octobre 2018, les travaux ont en particulier nécessité de modifier complètement la circulation autour de l’aéroport afin d’organiser les allers et venues des camions. Le projet a également exigé de démolir une partie du parking P0 existant et de couler une dalle de 50 m de large pour un mètre d’épaisseur afin de permettre aux ouvriers de mener de front les creusements et la construction d’un nouveau parking de dix niveaux qui s’adossera à la gare.

