Première réglementation associant les performances énergétique et environnementale des bâtiments neufs

Afin de respecter les engagements pris lors de la COP21 de Paris en 2015, la France finit de se doter d'un outil pour prendre en compte l'environnement dans la construction de bâtiments neufs. Le chemin a été long pour aboutir à une nouvelle réglementation qui remplace la réglementation thermique 2012 (RT2012). Il aura fallu plusieurs lois et textes d'application pour que la réglementation environnementale 2020 (RE2020) entre en vigueur. Cette RE2020 est plus qu'une nouvelle norme. Elle procède à un changement d'état d'esprit. Il n'est plus seulement question de réduire les consommations d'énergie mais aussi de diminuer l'impact carbone du bâtiment en construction. Cet article propose un tour d'horizon de cette réglementation essentielle.