Première promotion pour l'Accélérateur Construction de Bpifrance et de la Banque des Territoires

31 PME à fort potentiel de croissance, implantées sur tout le territoire français, bénéficieront d’un accompagnement durant 12 mois avec le soutien de Batimat, du pôle de compétitivité Fibres Energivie, des Canaux/ ESS2024 et de CCCABTP.

Lancé par la Banque des Territoires et Bpifrance, l’Accélérateur Construction est un programme d’accompagnement qui s’adresse aux entreprises de 10 salariés à 250 employés réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20 millions d’euros.

Ce programme soutenu par Batimat, le pôle de compétitivité Fibres Energivie, les Canaux/ ESS2024 et le CCCABTP, est accessible aux entrepreneurs dont l’entreprise fait partie de la filière de construction au sens large : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de services adressant le secteur. Il intègre aussi des entreprises ayant répondu aux grands appels d’offres (projet de transformation des Territoires, grands projets urbains, Village des athlètes 2024, etc.) et des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Conseil, formation et mise en relation





Les dirigeants de 31 PME de la première promotion de l'Accélérateur, bénéficieront d’un accompagnement intensif adapté aux enjeux spécifiques de croissance et de structuration des petites et moyennes entreprises, alliant conseil, formation et mise en relation avec notamment :

Conseil : réalisation par un consultant d’un diagnostic 360° pour identifier les axes prioritaires de croissance et accès à des modules de conseil dédiés ;

Formation : participation à cinq séminaires coconstruits avec CentraleSupélec et CCCABTP sur des thématiques ciblées, à des ateliers permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ainsi que des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires réunissant des experts de la filière ;

Mise en relation : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, événements de mise en relation et organisation de journée dédiées aux dirigeants accélérés de la Filière Construction.

Matrice de demain

La première promotion de l’Accélérateur Construction vient s’inscrire dans la continuité d’une étude menée par Bpifrance en 2019 sur la filière : la Matrice Demain.

Cette Matrice avait permis de relever les grands axes de transformation auxquels allaient devoir faire face la filière : la transformation numérique, avec le BIM ; l’industrialisation de la filière ; le bâtiment de demain, vert, modulable et connecté.

Ces trois axes constitueront le fil rouge du programme d’accélération cette année, que les dirigeants "accélérés" auront l’occasion d’étudier avec les intervenants de CentraleSupélec et du CCCABTP.