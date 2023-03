Première levée de fonds en quinze ans d'histoire pour Effy

100 000 chantiers par an, 3 600 artisans partenaires, 800 M€ de volume d'affaires annuel : les chiffres affichés par Effy, créé en 2008 par Frédéric Utzmann, sont flatteurs. L'entreprise annonce ce matin une nouvelle étape dans son développement, avec une levée de fonds de 20 M€ auprès de Felix Capital. Ce fonds de capital-risque londonien, spécialisé dans les technologies de l'information et les services de consommation, entre au captial d'Effy. Cette levée de fonds a pour objectif de développer l'entreprise en France et en Europe.