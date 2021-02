Première campagne TV pour Minco

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Communication Supprimer Valider Valider

Minco, spécialiste de la fenêtre hybride, lance sa première campagne de communication télévisuelle sur TMC et LCI.

Minco, créateur et fabricant de la fenêtre hybride bois-aluminium, arrive sur le petit écran. Le fabricant d’Aigrefeuille-sur-Maine (44), filiale du groupe Bouvet, diffuse sa première campagne de publicité à la télévision du 8 au 28 février 2021. Les spots seront diffusés tout au long de la journée sur deux chaînes du groupe TF1 : TMC et la chaîne d’informations LCI.

« Nous y pensions depuis longtemps, et nous avons décidé de sauter le pas », explique Freddy Thomin, responsable marketing et communication. « Pour Minco, qui est sur un marché de niche, cette campagne est un grand bond en avant à la fois pour augmenter la notoriété de la marque, mais aussi celle du produit lui-même. La fenêtre bois-aluminium ne représentent encore que 3% du marché français alors qu’elle est beaucoup plus présente dans d’autres pays européens. »

Cette première expérience permettra à la marque de communiquer auprès d’un public large, les installateurs et spécialistes de la fenêtre hybride, comme le grand public, avec l’espoir de retenir son attention pour le transformer en prescripteur auprès des professionnels des menuiseries extérieures.

Les diffusions ciblent de grandes émissions comme “Quotidien”, l’émission présentée par Yann Barthès sur TMC, ou 24h Pujadas sur LCI, mais seront également diffusées autour des séries de TMC et ponctueront des émissions phares de la chaîne d’information. Si Minco ne souhaite pas indiquer le nombre d’écrans publicitaires diffusés, ni le montant engagé dans la campagne, le créateur de la fenêtre hybride table sur quelque 22 millions de vues.