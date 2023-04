Premier projet mondial en aluminium 100% recyclé pour Wicona

Saisissant l’occasion de l’ouverture du salon Bau à Munich, le groupe norvégien Hydro a créé l’événement en présentant le premier projet mondial de façade de Wicona réalisé en aluminium recyclé Hydro Circal 100R. Il s’agit de l’immeuble de bureaux « Innovationsbogen », conçu par Hadi Teherani, situé à Augsbourg au nord-ouest de Munich (Bavière).

Une empreinte carbone proche de zéro

L’aluminium Hydro Circal 100R est produit à partir de 100 % d’aluminium post-consommation et permet de proposer des profilés dont l’empreinte carbone est proche de zéro (0,5 kg de CO2e/kg d’aluminium en moyenne), soit la plus faible au monde. Deux chantiers Technal et Wicona intégrant ce nouvel alliage sont actuellement en cours.

Le groupe Hydro est le seul producteur à maîtriser chaque étape du cycle de vie du matériau – production de bauxite et d’alumine, fabrication par électrolyse, réintégration des chutes et déchets dans le process de fabrication – et à être doté de sa propre filière de recyclage.

La production centralisée au Luxembourg

La production de l’aluminium Hydro Circal 100R, composé exclusivement d’anciennes fenêtres ou façades récupérées sur des chantiers en déconstruction, est à ce jour opérée dans la fonderie Hydro de Clervaux, au Luxembourg. Un site dédié également à la fabrication des billettes bas carbone Hydro Circal 75R.

Pour optimiser le process d’identification des alliages reçus entrant dans la composition de cet aluminium 100 % recyclé, la fonderie a bénéficié de nouveaux investissements en machines et technologies. Une étape clé dans le process de production de cet aluminium de seconde fusion, spécifique à l’usage des bâtiments, qui supprime ainsi toute adjonction d’aluminium primaire.

Ouvrir une nouvelle voie

Les sites de production de Technal et de Wicona ont débuté la livraison de leur premier chantier respectif : en France pour Technal et en Allemagne pour Wicona. Pour ces deux réalisations, 130 tonnes de profilés aluminium Hydro Circal 100R ont été fabriquées. Elles afficheront une empreinte carbone de 65 tonnes, soit une réduction de 800 tonnes par rapport à l’empreinte carbone de l’aluminium standard produit en Europe.

© Hadi Teherani Architects

À travers cette première étape, l’ambition des deux marques est d’ouvrir la voie pour augmenter considérablement la part d’aluminium de seconde fusion dans le secteur de la construction et de participer activement à la décarbonation des bâtiments de demain. L’avènement de l’Hydro Circal 100R « ne signifie en aucune manière la fin du 75R qui restera pour plusieurs années encore l’aluminium standard pour les gammes de produits Wicona », explique-t-on chez Hydro. L’Hydro Circal 100R est pour l’heure réservé aux projets spéciaux qui souhaitent raconter une histoire en termes de recyclabilité et de circularité.