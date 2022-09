Premier discours de la ministre de la Culture sur l’architecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Paris Supprimer Académie d'architecture Supprimer Ministère de la Culture Supprimer Valider Valider

A l’occasion de la remise de la Médaille d’or 2022 de l’Académie d’architecture à Dominique Coulon, le 7 septembre à Paris, Rima Abdul Malak s’est adressée à la profession avec gravité et humour.

Souriante et enthousiaste, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture qui s’auto-qualifie de «novice», a fait sensation lors de la cérémonie des Prix et Récompenses 2022 de l’Académie d’architecture, organisée le 7 septembre à Paris.

Dans les salons de l’Hôtel de Chaulnes, situé place des Vosges (IVe arrondissement), elle a ouvert le bal des médailles - 32 au total (*) - en remettant la plus prestigieuse d’entre elles - en or - à l’architecte Dominique Coulon. Un événement plutôt rare. «Visiblement, il n’est pas courant que le ministre de la Culture vienne ici remettre un prix», a-t-elle remarqué en préambule.

Le déroulement de la cérémonie, qui dure quatre heures, a été modifié il y a seulement quelques jours pour correspondre à son agenda. «D’ordinaire, nous terminons par la Médaille d’or ; là, nous avons débuté par elle», précise Pablo Katz, président de l’Académie d’architecture.

Selon lui, le fait qu’un membre du gouvernement participe à cette cérémonie représente « un signe encourageant pour tous ceux qui concourent à la fabrication du cadre de vie (architectes, archéologues, ingénieurs, historiens, critiques, enseignants, designers, artistes, entrepreneurs, artisans)», que l’Académie d’architecture distingue année après année.

« Une vision de la perte de l’architecture »

Nommée en mai dernier, Rima Abdul Malak s’exprimait pour la première fois devant une assemblée d’architectes. Elle a entamé son discours par «un petit mot personnel» pour évoquer son «premier rapport à l’architecture» lorsqu’elle était enfant au Liban.

«J’ai grandi à Beyrouth, en pleine guerre civile, raconte-t-elle sur un ton grave. J’avais une vision de la perte de l’architecture, avec des destructions et des éclats d’obus qui restaient dans les immeubles après les bombardements. Ensuite j’ai eu une vision de la reconstruction, avec des bâtiments nouveaux qui émergeaient. Chaque projet dans la ville, posé et pensé par un ou une architecte, était comme une victoire contre la haine et la mort. Votre rôle à vous, architectes, est aussi d’aider à se relever après les drames. Alors que d’autres guerres se jouent aujourd’hui dans le monde, y compris aux portes de l’Europe, je trouvais que ce parallèle n’était pas trop déplacé.»

Dominique Coulon (architecte), Rima Abdul Malak (ministre de la Culture) et Pablo Katz (président de l’Académie d’architecture), à l’Hôtel de Chaulnes à Paris, le 7 septembre 2022. - © MC – Mehrak Habibi Close Lightbox

« Rendez-vous à la piscine en maillot de bain »

Après avoir évoqué les enjeux de la profession, notamment en matière d’habitat, sujet qui sera au cœur des prochaines Journées nationales de l’architecture (14 au 16 octobre 2022), la ministre de la Culture s’est adressée à Dominique Coulon. Elle a souligné à quel point son œuvre «illustre une architecture idéale pour demain, en travaillant avec le reflet du passé, en ouvrant des perspectives d’avenir et en y intégrant le vivant».

A la vue de ses réalisations, dont elle a visité certaines à Montreuil et à Schiltigheim, Rima Abdul Malak parle d’une «architecture de lumière et de douceur». Avec humour, elle donne même «rendez-vous en maillot de bain» à la piscine Henri-Wallon de Bagneux (Hauts-de-Seine), «la seule où l’on a vraiment envie d’aller», assure-t-elle.

L’architecte, «ému et honoré» de recevoir cette Médaille d’or de l’Académie d’architecture, a rappelé son attachement «à créer des espaces qui procurent de l’émotion, à leur donner de l’ampleur pour qu’on s’y sente bien». Une phrase qu’il apprécie, empruntée à son confrère américain Louis Kahn (1901-1974), résume sa pratique en ces termes : «L’architecture est un art utile.»

(*) L’ensemble du palmarès est consultable sur le site academie-architecture.fr.