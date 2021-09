Premier chantier pour le précadre Precwood 1400 de Louineau, sur un immeuble de logements sociaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Précadre Supprimer Menuiseries Supprimer LOUINEAU Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer France Supprimer Valider Valider

PrecWood 1400 est le seul précadre du marché qui certifie la gestion de l’étanchéité des menuiseries dans les constructions bois. Il a été mis en œuvre pour la première fois sur un immeuble de logements sociaux à Issy les Moulineaux.

Lancé fin 2020 par Louineau, fabricant de fixation et d’habillage de menuiseries sur mesure, le précadre PrecWood 1400 garantit la continuité du plan d’étanchéité entre le pare-pluie et la menuiserie en construction ossature bois, avec une lame d’air ventilée autour de la structure bois qui limite les risques de condensation. Sa première mise en œuvre a été réalisée sur un immeuble composé de 66 logements sociaux et d’une crèche, de Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à Issy les Moulineaux.

Performance requise pour la construction bois

L’agence d’architecture Daquin Ferrière & Associés a conçu l’ouvrage R+8 en structure mixte béton/bois (les refends intérieurs et murs de façades sont en structure bois CLT) pour atteindre le label Bâtiment Biosourcé niveau 3. Certifié CTB Composants et Systèmes Bois par le FCBA, qui a validé des tests à la pluie battante sur banc d’essai AEV, ce nouveau précadre affiche une résistance de 1400 Pa : une performance requise pour les constructions bois, dont les immeubles de grande hauteur jusqu’à 60 mètres. Ce qui a contribué à la validation de l’ATEx de Bouygues Bâtiment Habitat Social sur ce chantier, qui portait sur l’étanchéité optimale du système de façade en structure bois CLT.

Accompagnement personnalisé

Prescrits alors que les menuiseries étaient déjà installées, les 245 précadres monoblocs en acier galvanisé (dont 120 intégrant des entretoises pour fixer les garde-corps) devaient s’intégrer au millimètre près à l’existant. Soudés en continu aux angles et thermolaqués, ils permettent cette liberté de conception en terme de format ou de couleur, choisie ici dans un ton beige assorti à la vêture en terre cuite de la façade. Le BET Louineau a dessiné les différents modèles à partir des plans de détail, adaptant la profondeur, la position des perçages, les interfaces avec les garde-corps et les traverses basses.

Fabrication sur mesure

Chaque ensemble requérant un cas de montage spécifique, le conducteur de travaux a dû effectuer des relevés au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour contrôler les cotes de chaque menuiserie, retranscrites au BET sur un tableau de nomenclature, avant fabrication sur le site de production vendéen de l’industriel. Ils ont ainsi pu être livrés, prêts à poser, sans réglage ni retouche, entre septembre 2020 et mars 2021, date de fin de la mise en œuvre.

Precwood 1400 de Louineau

Chantier : 66 logements sociaux et une crèche - 18 rue Paul Bert, 92130 Issy-les-Moulineaux

Maître d’ouvrage : Seine Ouest Habitat et Patrimoine

Maître d’œuvre : Daquin Ferrière & Associés

Entreprise de pose : Bouygues Bâtiment Ile-de-France - Habitat Social