Préfal dévoile sa nouvelle identité de marque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Communication Supprimer France Supprimer Valider Valider

Préfal (groupe HPG), fabricant de fenêtres, portes fenêtres, baies coulissantes, portes et volets en aluminium et en PVC, saisit l’opportunité de l’évolution des modes de consommation liée à la pandémie pour dynamiser son image

leur domicile, dans lequel ils se sont mis à investir. Conscients de cette évolution, les dirigeants Préfal – fabricant de menuiseries aluminium et PVC du groupe HPG – ont pris conscience de la nécessité de redynamiser leur image de marque. « Pour nous inscrire dans l'avenir, nous devons nous y adapter en affirmant notre identité et notre différence. Et pour marquer avec force nos ambitions pour demain, Préfal change de visage et s'habille d'un nouveau logo », explique François Bourgoin, directeur général de Préfal et président du groupe HPG.

4 couleurs, deux “punchlines”

Le nouveau logo Préfal adopte une typographie plus moderne et une iconographie tournée vers l’avenir, symbolisée par une porte qui s’ouvre sur le monde. Pour incarner la souplesse et l’adaptabilité de la marque, il se décline en bleu, vert, rouge ou jaune. « Préfal s’attache à répondre aux besoins et aux attentes de ses clients en leur fournissant des produits fiables, des outils et des services performants, une relation humaine de qualité et une proximité de fabrication leur permettant d’exercer au mieux leur métier », explique les porte-paroles de la marque dans un communiqué. Le logo est accompagné d’une nouvelle signature qui réaffirme le savoir-faire et les atouts : « pro comme vous, facile comme tout » pour les professionnels et « exigeant comme vous, facile comme tout » pour les particuliers.



Marque 100% française, Préfal dispose de trois sites de production fabriquant des fenêtres, des portes fenêtres, des baies coulissantes, des portes et des volets en aluminium et en PVC. - © Préfal

Des nouveautés produits annoncées

Ce changement d’identité de marque n’est pas qu’une évolution graphique. Préfal prévoit un programme complet pour monter en puissance. « Tout au long des prochains mois, nous proposons d’accompagner nos clients dans cette nouvelle dynamique. Nouveautés produits, nouveaux services et nouveaux outils de communication, un vrai renouveau est en marche », conclut François Bourgoin.

Marque 100% française, Préfal dispose de trois sites de production fabriquant des fenêtres, des portes fenêtres, des baies coulissantes, des portes et des volets en aluminium et en PVC. Depuis 1989, Préfal s’est donnée pour mission de proposer des produits accessibles au plus grand nombre et profondément ancrés dans l’air du temps. « La marque s’adresse en toute simplicité aux familles d’aujourd’hui qui souhaitent s’équiper de produits performants au juste prix », explique la direction. Côté pro, la marque Préfal a pour ambition d’être un partenaire clé qui fait partie intégrante de la vie de ses clients. De la qualité de la relation, à l’accompagnement, au développement de leur activité jusqu’à la formation, Préfal dispose d’une force de frappe nationale, tout en ayant l’agilité d’un acteur régional.