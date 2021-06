Precast Software Engineering devient filiale d'Allplan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer BIM Supprimer Construction hors site Supprimer Allemagne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialisé dans l'édition de logiciels pour la construction, Allplan vient de finaliser la fusion avec Precast Software Engineering. Les logiciels forment ainsi un flux de travail BIM intégré depuis la conception jusqu'au chantier, en passant par la préfabrication.

A partir de maintenant, Precast Software Engineering forme une nouvelle filiale d’Allplan, l’un des principaux éditeurs de logiciels BIM pour la construction.

Les deux entreprises permettent désormais un flux de travail BIM intégré, depuis la conception jusqu’à la fabrication et à la construction. Elles visent ainsi à s’intégrer davantage dans l’écosystème de la construction hors site.

Pour répondre de manière fiable aux exigences de coût, de calendrier et de qualité d'un projet de construction, la constructibilité de l’ouvrage doit être prise en compte dès le départ.

D’où l’idée de favoriser l’implication des ingénieurs, des industriels de la préfabrication et des entreprises de mise en œuvre dès les premières étapes de la conception.

Conception et fabrications d'éléments préfabriqués

Si les logiciels et la plateforme d’échange d’Allplan permettaient déjà de concevoir l’ouvrage, sa structure et ses équipements techniques et de réaliser les calculs des quantités et des coûts, l’intégration de Precast permet également la conception et la production d’éléments préfabriqués.

La planification des éléments préfabriqués, y compris la conception des fixations et des armatures, peut être effectuée rapidement et facilement grâce aux fonctions automatisées de Planbar.

Ce logiciel génère automatiquement des modèles de ferraillage et des plans d'éléments. Les données peuvent être transférées vers un logiciel de préparation du travail tel que Tim|work, qui effectue un contrôle de qualité basé sur des règles ainsi que la planification de la production, du transport et du montage. La communication avec le client, par exemple pour les approbations, se fait par le biais du modèle IFC via le format BCF.