Pouzauges : début des travaux d’extension et de restauration au sein du collège Gaston-Chaissac

Le restaurant scolaire du collège Gaston-Chaissac, à Pouzauges, fera l’objet de travaux de modernisation avec deux extensions.

Les travaux d’extension et de réfection du restaurant scolaire du collège Gaston-Chaissac, à Pouzauges (Vendée), sont lancés. Afin de concrétiser ce projet de restructuration, le Département a sollicité l’intervention de quelques entreprises locales. Ces dernières ont pour mission d’améliorer les conditions de travail du personnel, l’optimisation des locaux d’accueil des élèves et de la production des repas, ainsi que la mise en conformité des sanitaires. Le chantier comprendra deux extensions. La première sera dédiée à la mise en place d’un hall de livraisons, d’une épicerie, de chambres froides et de zones de travail. Quant à la seconde, elle accueillera une nouvelle entrée et un bloc sanitaire.

Après l’aménagement des cuisines, les travaux porteront sur la réfection complète du bâtiment de demi-pension. Cette partie bénéficiera d’une rénovation et d’un agrandissement de 57 m² afin de gagner 60 places supplémentaires. Cette restructuration consistera également à refaire les façades du bâtiment actuel, à remplacer les menuiseries et à restaurer le mobilier du restaurant scolaire.

Le Département de la Vendée prend entièrement à sa charge le financement des travaux, évalués à 1,7 M€. Le délai d’exécution des travaux est fixé à 18 mois pour une livraison programmée à la rentrée scolaire 2023.