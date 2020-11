Pouy-de-Touges : réfection des ouvrages d’art franchissant les ruisseaux du Bras et de la Barthe sur la RD 23

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Six semaines de travaux sur la RD 23 entre la RD 626 B et la RD 7 dans la commune de Pouy-de-Touges.

Ces travaux d’entretien sur les ouvrages franchissant les ruisseaux du Bras et de La Barthe situés sur la RD 23, sur la commune de Pouy de Touge (Haute-Garonne) sont réalisés par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Le chantier va se dérouler du 12 novembre au 24 décembre 2020. Le projet consiste à effectuer des travaux de réfection de l’étanchéité des ouvrages et de maçonnerie.

Les travaux s’effectuent de jour comme de nuit entre la RD 626 B et la RD 7 des communes de Pouy-de-Touges et de Labastide-Clermont. Cette portion de la RD 23 est par conséquent fermée pendant la durée du chantier. Le stationnement et l’arrêt sont strictement interdits de part et d’autre de chaque chaussée concernée, néanmoins l’accès aux riverains est maintenu.

Chiffré à 70 k€, ce projet est entièrement financé par le Conseil départemental. C’est également ce même Conseil départemental qui assure la maîtrise d’œuvre.