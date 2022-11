« Pouvoir se projeter dans un aménagement futur plus résilient », Xavier Pelletier, préfet à la reconstruction

Quel est le bilan de votre action ?

Grace aux crédits de l’Etat, - les 143,7 millions d’euros de la dotation de solidarité et les 100 millions d’euros de crédits « résilience » -, auxquels il faut ajouter les 60 millions d'euros du Fonds de solidarité de l'Union européenne, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Communauté d'agglomération de la Riviera française ont pu engager une stratégie de reconstruction résiliente et durable des infrastructures (routes, ponts, protections de berges...).

Cela signifie qu’elles seront techniquement en capacité de résister à d'éventuels événements météorologiques marqués. Concrètement, les ponts détruits étaient souvent en pierre, posés sur des piles et de faibles portées. Ils ont été remplacés par des ouvrages dotés de tabliers plus longs (50 mètres). De plus, ils sont sans pile, donc totalement transparents par rapport au flux hydraulique.

A la fin de l’année, nous aurons reconstruit à 80 %. C’est une prouesse, fruit de l’engagement de l’État et des collectivités, ainsi que de tous les opérateurs publics et privés qui interviennent dans les vallées. C’est le résultat d’une coopération forte et d’une recherche permanente de solutions pragmatiques et opérationnelles. Nous avons pu compter sur l’appui constant des ministères, notamment ceux de l’Intérieur et de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. Au regard de l’ampleur des chantiers, de la technicité des interventions et souvent de la lourdeur des procédures, j’ai régulièrement organisé des journées de travail, sur le terrain, pour que nous soyons tous dans une logique de partage des problèmes et dans une recherche permanente de solutions. Depuis le printemps, nous avons ouvert un autre volet : celui du rebond des vallées et des projets de développement pour redynamiser ces territoires pour lesquels l’Etat mobilise 50 millions d'euros.

Quel est le bilan de l’acquisition des biens par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit fonds Barnier ?

Aujourd’hui, 317 propriétés représentant 250 bâtiments sont concernées par le programme d’acquisitions amiables. Les travaux pris en charge par les autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ndlr. Gemapi, contribueront à protéger près de 80 biens.

A la fin de l’année, 50 % des biens éligibles seront acquis et 60 % des démolitions à engager seront réalisées.

