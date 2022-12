Pouvoir d’achat : le bâtiment augmente les salaires sur le Grand Paris

Hausse des prix des matériaux et de l’énergie, triple revalorisation du Smic et inflation de 6 % en 2022, mais aussi difficultés de recrutement et enjeu de de fidélisation des salariés… Face à ces défis, la FFB Grand Paris Ile-de-France, les fédérations d’employeurs du bâtiment ainsi que les syndicats viennent de signer des accords revalorisant les salaires conventionnels « Etam » et « ouvriers » de 5, 75 %, sur les territoires du Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).



Indemnités ouvriers « trajet » et « transport »



Il s’agit d’une hausse moyenne accordée « avec une attention particulière portée sur les niveaux bas des grilles salariales », et qui s’appliquera à compter de 2023. S’agissant des indemnités de petits déplacements des ouvriers, « un effort particulier a été porté sur les indemnités de trajet et de transport ».



Comme l’indique la FFB Grand Paris, l’idée est pour partie, dans ce contexte inédit, de « récompenser l’engagement des salariés au sein des entreprises et contribuer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat ».



« Le bâtiment fait partie des secteurs dans lesquels la progression des salaires mensuels est en moyenne supérieure à celle de ceux de l’ensemble des secteurs de l’économie française », fait valoir la fédération », alors que la profession déplore encore une faible attractivité.