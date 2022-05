Poussières de bois : un simulateur en ligne pour évaluer l’exposition au risque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Construction bois Supprimer Filière bois Supprimer Risques professionnels Supprimer Hygiène, sécurité et protection de la santé Supprimer Santé-sécurité BTP Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer OPPBTP Supprimer FCBA Supprimer France Supprimer Valider Valider

Élaboré en partenariat avec le FCBA, l’outil d’autodiagnostic de l’OPPBTP pour évaluer l’exposition au risque poussières de bois, est désormais proposé sous forme de simulateur en ligne.

Plus de 440 000 salariés en France seraient exposés aux poussières de bois dans le cadre de leur travail (selon l’enquête SUMER 2017*). Or, ces particules peuvent être à l’origine de divers problèmes de santé, d’une simple atteinte cutanée jusqu’aux cancers des sinus ou des fosses nasales. Pour traiter cet enjeu de santé majeur et réduire l’exposition des salariés aux poussières de bois, l’OPPBTP et le FCBA ont mis en place des actions concrètes : un guide (Poussières de bois – Evaluez le risque d’exposition dans votre atelier) et un outil d’autodiagnostic.



Cartographie des zones les plus émissives



Cet outil, jusqu’ici proposé au format Excel, est désormais disponible gratuitement sous forme de simulateur en ligne, sur le site preventionbtp.fr. Il permet aux entreprises d’évaluer le risque au regard de leur parc machines en atelier, de manière autonome, après s’être familiarisé avec la méthode grâce au guide. Il leur fournit une cartographie des zones les plus émissives pour situer l’exposition des opérateurs. Cela permet d’identifier les points d’amélioration et les actions à mener pour améliorer la protection des salariés. À noter, cette évaluation ne se substitue pas au contrôle annuel réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP), mais elle permet de mieux appréhender le risque et d’y remédier efficacement.