Poursuite des travaux de réfection des aires de jeux pour enfants à Senlis

La Ville de Senlis continue de rénover son parc d’aires de jeux afin d’assurer la sécurité des enfants.

Dans la poursuite de la politique d’amélioration de son cadre de vie, mais aussi pour garantir la sécurité des utilisateurs, la Ville de Senlis (Oise) continue de rénover son parc d’aires de jeux pour enfants. De nombreux travaux ont été réalisés en ce sens depuis 2018, dont la rénovation des modules de jeux du centre de loisirs d’Argilière, de celui du Bois-Saint-Hubert et du square Marcel-Dupé. La structure de la place du Valois a également bénéficié d’une rénovation complète en avril dernier.

Les chantiers en cours concernent la réhabilitation des aires de jeux des Four-à-Chaux et du parc Vieux-Chemin-de-Pont à Villevert. Notons que la ville compte au total 26 aires de jeux, réparties dans les quartiers ainsi que dans les écoles maternelles et élémentaires.

La mairie de Senlis souhaite, par cette rénovation, ouvrir les espaces de jeux à un public plus large, dans le but d’en faire des lieux de vie pour tous les âges. Ainsi, elle prévoit d’y aménager des terrains de pétanque, entre autres, près des aires de jeux pour enfants. « C’est une manière d’affirmer la convivialité de ces lieux. Les gens auront plus de plaisir à y emmener leurs enfants ou tout simplement aller lire ou se reposer près d’un beau massif », souligne Élisabeth Sibille, troisième adjointe au maire déléguée à la petite enfance, à l’éducation et à la jeunesse.