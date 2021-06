Poursuite de la modernisation de l’axe ferroviaire entre Toulouse et Tarbes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

Des opérations préparatoires sont menées jusqu’au mois de juillet prochain dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne SNCF Portet-Muret.

Le vaste chantier de modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes a été lancé en 2015 par SNCF Réseau. Il prévoit, à terme, le renouvellement d’environ 300 km de voies. Les travaux sont chiffrés à près de 450 M€, dont 430 M€ à la charge de la SNCF et 20 M€ à la charge de la Région Occitanie.

La SNCF travaille actuellement sur l’axe allant de Portet-sur-Garonne à Muret (Haute-Garonne). Depuis février, et jusqu’à juillet prochain, ce tronçon fait l’objet d’opérations préparatoires aux travaux principaux. Celles-ci portent sur le débroussaillage, le déplacement de câbles enterrés et la mise à niveau des pistes aux abords des voies ferrées. Ces opérations auront lieu dans le sens Portet-Muret, puis dans le sens Muret-Portet. Des travaux de mise en accessibilité des gares de Portet-Saint-Simon et de Muret seront réalisés sur la même période.