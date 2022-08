Pour votre avenir, Visez juste ! Rejoignez Razel-Bec !

- 500 recrutements par an (emploi, stage, alternance et VIE)

- 800 chantiers par an

- 1 milliard de chiffre d’affaires

NOTRE ENTREPRISE

Razel-Bec, filiale du Groupe Fayat 1er groupe français indépendant de construction, est un expert reconnu dans tous les domaines des travaux publics : ouvrages d'art, infrastructures linéaires et terrassement, travaux souterrains, génie civil industriel et nucléaire, barrages, environnement et génie urbain et écologique.

Ses 5000 collaborateurs œuvrent en France et à l’international pour proposer des réponses clairvoyantes et inventives aux enjeux actuels des travaux publics.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Parce que chaque chantier est unique et que nos équipes doivent chaque fois se renouveler, chez Razel-Bec, nous œuvrons pour offrir un environnement propice à l’inventivité et à l’épanouissement de nos collaborateurs. Nous privilégions la confiance, l’autonomie autant que l’échange et attendons en retour un engagement fort de nos talents.

