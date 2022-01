Pour Supervan, il y a encore du chemin pour améliorer la productivité des chantiers urbains

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Logistique urbaine Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

D'après une étude réalisée pour la société spécialisée dans le transport urbain, les entreprises du BTP se ravitaillent en moyenne tous les une ou deux jours soit 14 fois par mois pour leurs chantiers en milieu urbain.

Supervan, société spécialisée dans le transport urbain et partenaire notamment de Point.P en Ile-de France, vient de rendre public une étude intitulée « Les enjeux du BTP et de la logistique urbaine en amont des JO 2024 ». Réalisée auprès de 403 entreprises du bâtiment (charpente, menuiserie, agencement, maçonnerie, carrelage, chauffage, plomberie, climatisation, plâtre et isolation….) par BatiEtudes, elle révèle qu’il reste beaucoup à faire pour rendre la logistique urbaine plus performante.

2 heures perdues en « réappro »

D’après les premiers éléments de son sondage, les TPE/PME du bâtiment interrogées se ravitaillent en moyenne tous les 1 ou 2 jours soit 14 fois par mois pour leurs chantiers en milieu urbain. « Une régularité d’approvisionnement qui pourrait s’expliquer par le manque d’espaces de stockage en zone urbaine ou encore des problématiques organisationnelles et prévisionnelles. Pour y répondre, les acteurs du BTP disposent le plus souvent d’une flotte de véhicules dédiée avec en moyenne 4 VUL (Véhicules Utilitaires Légers) et moins d’un PL (Poids Lourd) par entreprise. Mais cette flotte interne peut s’avérer contre-productive. Les répondants déclarent en moyenne plus de 12 jours d’immobilisation par an de leurs véhicules sur les chantiers et plus de la moitié des entreprises sondées (58%) affirment que ces approvisionnements rendent inactives plusieurs personnes pendant 2h en moyenne, soit près de 4,5 mois-homme d’improductivité par entreprise chaque année, ou encore 10 % du temps de travail d’une équipe de 4 personnes. »

66 % des entreprises utilisent le téléphone

Ensuite, l’étude révèle que seule une entreprise sur six effectue des achats de matériel (gros œuvre ou outillage) en ligne. Les autres se rendent directement chez leur négociant (30 %) ou passe commande par téléphone (66%). Ainsi que « huit sociétés sur dix n’utilisent pas de logiciels ou d’applications pour faciliter leur productivité sur les chantiers. La consultation des sites est effectuée par une minorité et seulement pour les devis ou pour regarder les stocks, mais beaucoup plus rarement pour l’achat de matériel. »

25 % des entreprises prêtent à payer plus pour des livraisons vertes

Enfin, si une minorité des sondés (35%) se fait livrer en zone urbaine directement sur le chantier, elles sont de plus en plus sensibles à l'utilisation de véhicules électriques (55 %), « mais plus de la moitié regrettent le manque de prestataires. » 25 % d’entre-elles sont d'accord pour payer plus cher des livraisons vertes (20 % sont prêtes à payer 57 € supplémentaires par livraison). Et Guillaume Fournier, le pdg de Supervan, de conclure : « aujourd’hui, la notion de productivité sur les chantiers est le principal challenge des professionnels du bâtiment. Avec l’apparition des politiques d’urbanisation ou encore les JO 2024, les prochaines années vont être décisives. Il est donc nécessaire de changer leurs habitudes dès à présent et de leur ouvrir de nouveaux horizons. L’étude démontre ainsi à quel point le digital est une opportunité de taille aussi bien pour le développement des entreprises du secteur - productivité, économies,... – que pour répondre aux enjeux colossaux liés à l’environnement. »