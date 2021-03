Pour sortir de la crise, le négoce accélère sa transition digitale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Transformation digitale Supprimer Valider Valider

Une étude réalisée par Infopro Digital Etudes pour DL Négoce et Négoce Magazine montre l'importance du digital dans les stratégies de sortie de crise.

Lorsque les points de vente réduisent la voilure et que les clients se mettent au click & collect, le digital devient vital. L’enquête conduite par Infopro Digital Études pour DL Négoce et le magazine Négoce le con rme, si les décideurs se montrent globalement positifs quant aux perspectives de l’année à venir, ils mettent l’accent sur le digital dans leurs priorités d’investissement. Beaucoup s’estiment encore trop peu outillés et déclarent un retard par rapport à leurs concurrents. Cette perspective donne le ton des investissements pour cette année.

Etude DL Négoce - 1 Close Lightbox

Etude DL Négoce - 2 Close Lightbox

Premier enseignement, la confiance des décideurs. Ils ont 84 % à estimer leur entreprise suffisamment préparée pour faire face à la crise actuelle. Une confiance qui n'exclut pas la nécessité de réaliser des investissements, au premier rang desquels s'impose la transition digitale. Cette transition digitale a été accélérée par la crise sanitaire, selon 79 % des dirigeants interrogés. Ceux-ci estiment d'ailleurs à 59 % qu'elle contribue à la fidélisation de leurs clients.

Etude DL Négoce - 3 Close Lightbox

Etude DL Négoce - 4 Close Lightbox



Cette transition digitale passe par des outils internes, au premier rang desquels l'ERP. Enseignement-clé de l'étude, le taux d'équipement atteint désormais 73 %, la majorité des acteurs interrogés disposant d'un ERP de type métier.



Enfin, la confiance semble de mise pour cette année 2021, une majorité de négociants interrogés tablant sur de la croissance en 2021.

Etude DL Négoce - 5 Close Lightbox

Cette enquête a été réalisée par Infopro Digital Études par questionnaire auto-administré en ligne, du 12 au 29 janvier 2021, auprès des décideurs en négoce (135 répondants) d’entreprises de toute taille et de la France entière, pour le compte de Négoce et de DL Négoce.