Pour sortir de la crise, le négoce accélère la transition digitale

Lorsque les points de vente réduisent la voilure et que les clients se mettent au click & collect, le digital devient vital. L'enquête conduite par Infopro Digital Études pour DL Négoce et le magazine Négoce le confirme, si les décideurs se montrent globalement positifs quant aux perspectives de l'année à venir, ils mettent l'accent sur le digital dans leurs priorités d'investissement. Beaucoup s'estiment encore trop peu outillés et déclarent un retard par rapport à leurs concurrents. Cette perspective donne le ton des investissements pour cette année.