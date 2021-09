Pour réussir la transition, l’Etat compte sur ses paysagistes

« Il faut que vous soyez plus connus ». La déclaration de la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault est allée droit au cœur des paysagistes conseil de l’Etat, le 17 septembre à Biscarosse (Landes) à l’issue de leur séminaire annuel. La reconnaissance officielle de l’utilité de la démarche paysagère, dans la transition écologique, a franchi un pas en avant, au terme des deux jours et demi de conférences et d’ateliers.