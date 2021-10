Pour les réseaux d’eau, les solutions Cubis Systems coulent de source

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Découvrez Cubis systems France; ses chambres d’accès composites et protection de câbles Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Aux exploitants des réseaux d’eau, Cubis Systems propose des solutions innovantes, modulaires, légères et aisées à mettre en œuvre, adaptées à tous les besoins en matière d’accès aux réseaux d’adduction d’eau potable.

Dans le domaine de l’eau, Cubis Systems n’a plus à faire ses preuves. Les plus grands opérateurs du secteur lui accordent leur confiance depuis des années quand il s’agit de créer des chambres abritant des dispositifs de comptage ou des branchements, que ce soit en zone urbaine dense, en secteur rural ou en pleine montagne. Car l’offre produits de Cubis Systems répond en tous points aux attentes des opérateurs et aux besoins des clients finaux, sur un marché qui connaît une forte dynamique. « Les collectivités et les opérateurs engagent des investissements importants pour améliorer la qualité de service mais aussi le rendement de leurs réseaux, qui n’est que de 80 % en moyenne en France », rappelle Per Muller-Wille, directeur France de Cubis Systems. « Pour répondre à leurs besoins, nous proposons une offre de sections modulaires complète STAKKAbox™ utilisant trois matériaux différents : le polyéthylène (PEHD) pour la gamme Fortress, le polypropylène (PP) pour la gamme Modula et le polyester renforcé en fibres en verre (PRV) pour ULTIMA », explique Éric Bretin, chargé d’affaires eau France.

Répondre à tous les besoins

Pour des petits regards jusqu’à 60 centimètres de côté abritant par exemple des branchements individuels, une offre Modula sera indiquée. Lors de la création de logements séparés dans de grandes maisons, la nécessité de basculer vers du multicompteur nécessite de disposer de chambres plus vastes (jusqu’à 1 mètre de côté), pour lesquelles Fortress constitue généralement une solution adaptée. Pour les dimensions supérieures correspondant à des besoins en moyen et gros comptage (sectorisation) ou pour des équipements de régulation de pression, le PRV s’impose, avec une gamme ULTIMA caractérisée par un large choix de dimensions – de 1 mètre de côté jusqu’à 3,50 mètres sur 1,50 mètre. Facilement accessibles grâce à leur ouverture totale, les chambres Cubis Systems sont, pour un usage comparable, moins imposantes que les ouvrages traditionnels. Moins larges mais aussi moins profondes, ce qui limite les besoins en excavation. De nombreux chantiers réalisés récemment, en territoires urbains denses comme en zones rurales, voire montagnardes, attestent du succès de la gamme Cubis Systems.

Pourquoi ce succès ?

Le choix du matériau tout d’abord : pour les chambres les plus imposantes, le polyester renforcé en fibres de verre (PRV) est à la fois résistant et léger. Sa manutention et sa pose s’effectuent facilement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à de gros engins, à la différence des chambres en béton nécessitant compétences spécifiques, manipulations lourdes, sur-profondeur, ferraillage et temps de séchage. Du coup, il suffit d’une équipe de deux personnes pour terminer le chantier en un temps record – quelques minutes seulement pour la pose, une demi-journée tout au plus pour la mise en œuvre. En milieu urbain, cette facilité et cette rapidité d’exécution sont synonymes de perturbations minimisées pour les riverains et le trafic, de mini-pelle plutôt que d’engins lourds, d’accès en camionnette plutôt qu’en camion, et donc d’impact environnemental limité.

Autre atout des chambres modulaires Cubis Systems : la facilité de pose grâce à l’innovation Connect. L’ingéniosité des équipes de recherche et développement a permis la conception de chambres composées d’éléments droits de 500 à 1 000 millimètres et d’éléments coudés de 400 à 1 900 millimètres, qui s’emboîtent les uns dans les autres à la manière d’un Lego, assemblés les uns aux autres par des clavettes. La pose en quinconce garantit la solidité de l’ensemble. La découpe s’effectue à l’aide d’une simple scie cloche (ou scie sabre). Le montage permet de s’adapter à la nature du terrain, en tenant compte par exemple de sa déclivité, de réaliser en somme une chambre parfaitement sur-mesure, et adaptable puisqu’il suffira d’ajouter un étage d’éléments en cas de rehaussement de la chaussée. Les éléments plats sont livrés sur site en palette Europe, ce qui simplifie la logistique – pour un chantier très difficile d’accès dans le Mercantour, à 2 000 mètres d’altitude, la livraison a été effectuée grâce à un hélicoptère tandis que l’équipe de poseurs a accédé au site à bord d’un 4x4.

Des chambres accessibles

Les chambres Cubis Systems ont été conçues en pensant à la qualité de vie au travail des équipes assurées de la pose mais aussi de la maintenance et de l’utilisation des équipements qu’elles renferment. Pas de « trou d’homme » pour accéder aux canalisations et aux compteurs situés à l’intérieur : la chambre est accessible dans son entièreté, un technicien peut se tenir debout à l’intérieur, d’où une aisance sans pareil pour effectuer sa mission et une nette réduction du risque de troubles musculo-squelettiques. L’ouverture complète garantit en outre la bonne ventilation de la chambre, conformément à la norme Catec.

Concernant l’accès, précisément, les chambres STAKKAbox™ sont le plus souvent fermées par des tampons en composite, qui garantissent un accès aisé et laissent passer les ondes nécessaires au bon fonctionnement des appareils connectés situés à l’intérieur : couvercles A15 en espaces verts, B125 en zone piétonne, C250 sur des parkings et des accotements. À la différence de la fonte, lourde, étanche aux communications et qui suscite la convoitise des voleurs. Toutefois, pour les chambres situées sous le réseau routier (D400), la fonte restera le matériau adapté, mais un système d’articulations sur charnières permettra d’accéder facilement aux installations et de sécuriser celles-ci.

Quels que soient l’installation – protection de branchements, de compteurs, de débitmètres… –, l’environnement et la dimension de l’infrastructure, Cubis Systems propose donc une solution adaptée, qui s’appuie sur les technologies du XXIe siècle : l’offre BIM (Building Information Modeling) permet ainsi au client de télécharger le fichier dans son propre plan et ainsi de paramétrer au millimètre près la chambre dont il a besoin.

Votre contact Cubis Systems France : Éric Bretin

Cubis Systems

Cubis Systems est né en 2006 de la fusion de trois entreprises européennes spécialisées dans les domaines des chambres d’accès, des fermetures et de l’injection plastique. L’entreprise emploie 900 personnes sur 14 sites répartis dans 4 pays et réalise 188 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cubis Systems a déployé ses gammes de chambres en fibres plastiques et de fermetures en composite dans les domaines du ferroviaire, de l’eau, de l’assainissement et de l’irrigation, des infrastructures aéroportuaires et routières, de l’énergie et des télécommunications. Son bureau d’études et ses unités de production se situent au Royaume-Uni.

