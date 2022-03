Pour le Cese, l'acceptation des éoliennes passera par la planification et une meilleure consultation

"On est à un moment charnière!" : l'Etat va devoir mieux planifier la transition énergétique et consulter les Français s'il veut faire accepter les grandes infrastructures, notamment les éoliennes, nécessaires pour alimenter et décarboner le pays, exhorte le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans un avis adopté ce mercredi 23 mars.