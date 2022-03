Pour l’Ademe, la neutralité carbone passera par la modération de la construction neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer France Supprimer Ademe Supprimer Empreinte carbone Supprimer Climat Supprimer Changement climatique Supprimer Valider Valider

L’agence en charge de la transition écologique a établi deux scénarios pour adapter la filière bâtiment aux impératifs de neutralité carbone. Ils impliquent une baisse des volumes et des évolutions profondes de la filière.

Depuis la présentation, il y a quatre mois, de ses quatre scénarios prospectifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l’Ademe décline pour chaque filière les différentes voies possibles pour contribuer à l’effort national. Ce 22 mars, l’agence en charge de la transition écologique a publié le document relatif à la construction neuve. La filière bâtiment doit se préparer : parmi les différents scénarios envisagés, tous impliquent une baisse des volumes de la construction neuve.

Parmi les quatre scénarios prospectifs qui sous-tendent toutes ses analyses thématiques, l’Ademe n’en a retenu que deux pour la construction neuve, avec des évolutions bien différenciées. Il s’agit du scénario 2 (S2) « Coopérations territoriales » qui table sur une évolution graduelle des pratiques dans une contraction plus marquée des marchés, et du scénario 3 (S3) « Technologies vertes » misant sur des solutions techniques plus efficaces et des programmes de transformation volontaristes du parc existant.

Baisse de 60 % des volumes de construction neuve

Le S2 est celui qui bouleverserait le plus les pratiques du marché. Il implique une baisse de l’ordre de 60 % du volume de construction neuve, ramenée aux alentours des 150 000 logements par an d’ici à 2050, dont les deux tiers en collectif. La part des maisons individuelles serait ainsi limitée à 15 % des nouveaux projets, contre 45% en 2015, l’année de référence. Pour répondre aux besoins de logements, ce scénario privilégie une « occupation optimisée du parc existant » par la transformation de bureaux en logements, le réinvestissement des logements vacants et la réduction du parc de résidences secondaires dans une optique de rééquilibrage territorial.

La réduction du marché neuf entraînerait une bascule franche des entreprises de travaux vers la rénovation, amenée à peser 92 % du CA contre 54 % pour l’année de référence. L’Ademe détaille les impacts possible dans l’organisation de la filière : constitution de groupements multi-métiers pour les TPE/PME, avec une transformation plus profonde pour les entreprises travaillant exclusivement pour des CMIstes, et nouveaux rôles pour les entreprises générales invitées à développer un nouveau métier de « regroupeur » et de « coordinateur » de compétences sur les chantiers.

[...]