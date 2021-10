Poujoulat est accompagné dans son projet de modernisation industriel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Poujoulat Supprimer Plan de relance Supprimer Deux-Sèvres Supprimer Valider Valider

Dans le cadre du déploiement du plan lancé par le Gouvernement, le fabricant deux-sévrien de conduits de cheminée va bénéficier d’un accompagnement financier pour la modernisation de son outil industriel.

Dans le cadre du plan « France Relance », dix-sept entreprises néo-aquitaines ont été choisies à l’issue d’une procédure de sélection conjointement conduite par l’Etat et la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi elle, le groupe Poujoulat pour son projet de « modernisation et de verdissement de son outil industriel » ainsi que de son projet « de déploiement d’une école de formation de production interne ». L’industriel bénéficiera donc d’un accompagnement financier à hauteur de 10 % des 6M€ nécessaires pour moderniser son activité en Nouvelle-Aquitaine, sur 2021 et 2022.

Meilleure productivité et nouveaux marchés

Cette modernisation passe par l’amélioration de la « productivité sur les biens et produits les plus techniques (conduits performants pour le raccordement des équipements de production d’énergie à partir de biocombustibles) » et la diversification de sa production « vers de nouveaux marchés du secteur énergétique (caches esthétiques pour pompe à chaleur et climatisation) ». Mais aussi par la création d’une école de formation qui doit permettre d’accompagner « la montée en compétences de 60 à 70 opérateurs par an notamment de jeunes ».

Peinture plus écolo

Enfin, elle permettra à Poujoulat « d’accélérer la transition écologique » notamment en développant une chaîne de peinture plus écologique ou encore par l'isolation du site de production pour une meilleure performance thermique. Le groupe Poujoulat possède 11 usines et réalise un chiffre d’affaires de plus de 245 M€ dans 30 pays et compte 1 550 salariés.