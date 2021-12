Pose de la première pierre de l’Institut de formation de santé de Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La première pierre du nouvel établissement dédié aux formations qualifiantes aux métiers du secteur sanitaire et social vient d’être posée à Toulon.

La construction de l’Institut de formation de santé a été officiellement lancée avec la pose de la première pierre sur le site de Toulon (Var), le 20 décembre dernier. Le montant de ce projet qui devra sortir de terre d’ici 2023 s’élève à 28 M€. Porté par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, ce programme bénéficie d’un soutien régional de plus de 7,6 M€. À terme, ce pôle public de formation aux métiers de la santé réunira plus de 1 800 étudiants qui seront répartis au sein de plusieurs formations qualifiantes dans le secteur social et sanitaire.

Ce site sera installé dans la partie nord de l’îlot Montéty, à proximité des grands hôpitaux publics civils et militaires de Sainte-Musse et de Sainte-Anne. Il s’agit d’un projet architectural moderne en adéquation avec l’histoire du quartier. La construction de 5 573 m² de surface utile programmée pour le nouvel institut comprend des lieux d’accueil et de vie étudiante, ainsi que des locaux d’enseignement et de formation équipés de grands amphithéâtres. La construction des salles de travaux dirigés ainsi que des salles de travaux pratiques est également prévue. La création de places de stationnement en sous-sol et les aménagements des espaces font aussi partie de ce projet.