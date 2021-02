Portes d’entrées : recul de 5% en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Porte d'entrée Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’année 2020 a été compliquée pour le marché des portes d’entrées de maisons. Très touché par le premier confinement et le ralentissement des constructions neuves, il clôture l’année en baisse de 5% selon une estimation du cabinet TBC Innovation.

Pour l’ensemble de l’économie française, 2020 sera une année à part, marquée par le premier confinement. Si la filière de la menuiserie extérieure et de la protection solaire résiste plutôt bien dans son ensemble, avec un rebond dès mai-juin grâce à un fort engagement des entreprises et de leurs salariés, et surtout un bon second semestre.

Dans sa dernière étude, Le marché des portes d'entrée en France en 2020, TBC innovation s’est intéressé à l’automne plus particulièrement au marché concernant les maisons individuelles. Ses projections sur l’ensemble de l’année 2020 l’estiment en recul de 5%. Le marché des portes de maisons passerait de ce fait sous la barre des 500 000 unités.

Le fort impact du recul du neuf

Le principal facteur invoqué par les professionnels est le coup d’arrêt donné par la crise sanitaire et le premier confinement aux chantiers de constructions neuves et aux délivrances de permis de construire, car ce débouché recule de 7% par rapport à 2019.

Evolution marché portes entrée - étude TBC 2020 Close Lightbox

Au cours de l’année 2020, 148 900 maisons individuelles et maisons groupées ont été mises en chantier. Selon TBC Innovation «

L’incertitude qui plane toujours sur l’évolution de la pandémie risque d’impacter aussi le marché pour 2021, les Français hésitant forcément à ce lancer dans un projet neuf, et les banque se montrant quelque peu frileuses.

La rénovation, un débouché essentiel

En revanche, le marché de la rénovation se porte beaucoup mieux grâce à plusieurs facteur déterminant, à commencer par le maintien de la TVA à 5,5%. Si ce débouché a été touché par l’arrêt des chantiers lors du confinement de mars 2020, les entreprises interrogées lors de l’enquête confirment un effet de rattrapage sur le reste de l’année.

Répartition neuf rénovation - étude TBC 2020 Close Lightbox

Le nombre de transactions immobilières dans l’ancien est resté à un niveau élevé. Plus d’un million de ventes sur les 12 derniers mois à fin octobre 2020. Ces transactions immobilières suscitent généralement travaux de réaménagement. Le changement de portes d’entrée en fait partie etdans ce domaine, demeure un débouché essentiel pour le marché français.

Le contemporain a la cote

L’évolution, du marché, c’est aussi celle des produits choisis. Les particuliers recherchent plus d’originalité et de personnalisation et cela se ressent sur le marché. Les professionnels interrogés confirment que la demande va vers des « produits plus modernes, contemporains ». Les portes pleines aux formes épurées sont particulièrement appréciées. Les modèles plans, pleins, avec inserts inox se développent.

Répartition par style de portes - étude TBC 2020 Close Lightbox

Les portes connectées gagnent du terrain

Les clients apprécient aussi de pouvoir coordonner l’esthétique de leurs portes d’entrée, portes de garage, portail et clôtures tant sur la forme que la couleur., confirmant ainsi un critère en hausse constante depuis plusieurs années.

Dans une société où les objets connectés se développent rapidement, la porte d’entrée n’échappe pas à cette tendance. De nombreuses offres de portes et serrures connectées voient le jour et deviennent plus accessibles, associées à des offres de box domotiques et applications Smartphone qui permettent de piloter intelligemment la maison : déverrouillage des portes, connexion avec l’alarme, contrôle d’accès... Autant de fonctions qui permettent de simplifier la vie des utilisateurs qui n’ont plus besoin de clé pour déverrouiller leur porte.

Serrures connectées - étude TBC 2020 Close Lightbox

Lors de l’enquête de TBC,marquant ainsi une belle progression. En 2019, moins de 4% des professionnels avaient installé des serrures connectées.