Portalp propose des portes piétonnes automatiques en leasing

Le fabricant de portes automatiques Portalp loue désormais ses services aux commerçants pour éviter un investissement trop important. Depuis le 5 octobre dernier, un décret oblige ces derniers à fermer leurs locaux, chauffés ou climatisés, dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Automatiser la fermeture de sa porte piétonne permet d'économiser environ 20 % d’énergie.

L'achat de l'installation représente un certain coût pour les petits commerces. L'entreprise grenobloise propose de remplacer ou automatiser la porte battante existante avec l’opérateur électromécanique ISO3. Son offre de location s'applique sur les portes battantes, coulissantes, téléscopiques, antipaniques ou encore coupes-feux et comprend la dépose de l'ancienne porte, l'installation de la nouvelle et la maintenance. En plus des deux visites annuelles d'entretien réglementaires, le contrat prévoit une possibilité de dépannage 24/7 et garantit la disponibilité de pièces de rechanges constructeurs. Egalement, le commerçant peut configurer la vitesse et largeur d’ouverture et ainsi réduire ses pertes d'énergie.