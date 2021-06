Port Pierre-Canto à Cannes : inauguration de l’« Espace Grand Large »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Ports Supprimer Valider Valider

La deuxième phase du projet de transformation du port Pierre-Canto vient d’être livrée.

La municipalité de Cannes (Alpes-Maritimes) mène depuis 2017 des travaux de requalification et d’embellissement des espaces publics du port Pierre-Canto. Une première phase a déjà été livrée en juillet 2018. Celle-ci s’est concentrée sur les cheminements piétons de l’entrée ouest du port jusqu’au quai Pierre Longue à l’est. La deuxième phase du projet, estimée à plus de 7 M€, consiste en l’aménagement d’une place centrale, baptisée « Espace Grand Large », qui a été inaugurée le 19 mai 2021. Cette place est aménagée avec des toiles d’ombrage, trois locaux commerciaux et une fontaine sèche.

Ces travaux ont pour but de faire du port Pierre-Canto « un haut lieu d’attractivité locale et internationale de Cannes. Sa métamorphose va animer et valoriser, dans le respect de l’environnement et de son identité, ce site exceptionnel et stratégique de l’est cannois, dans la continuité de la Croisette et face à la magie de la baie », confie David Lisnard, maire de Cannes. Ce dernier veut également faire de ce port, construit en 1965, la « référence de la plaisance de luxe ».