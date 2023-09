Port (01) : l’intégration gagnante de Poralu dans le groupe Atlantem

En matière de rachat d’entreprise, nous sommes plutôt habitués au schéma du "gros" qui absorbe son concurrent (ou un plus petit acteur) en mauvaise santé et doit investir lourdement pour le remettre à niveau. L’acquisition fin 2022 de Poralu, spécialiste des menuiseries et fermetures installé à Port (01), est très loin de cela, presque tout le contraire. Présentée par Richard Marchant, directeur général d’Atlantem, comme « l’union de deux champions présents sur deux marchés distincts », l’opération a donné naissance à un binôme de deux entités complémentaires, jouant de leurs synergies pour renforcer leurs positions. Et les premiers résultats, s'ils ne peuvent pas encore être divulgués, sont « largement supérieurs à nos espérances initiales », pooursuit Richard Marchant.

D’abord, la PME familiale née sur les rives du lac de Nantua est une entreprise dynamique, en pleine croissance, et reine du taux de service avec 98% de satisfaction. Ensuite, elle a bénéficié dès 2018 de 10 millions d’euros d’investissements dans ses outils de production qui en ont fait une usine déjà moderne.

© Poralu En 2017-2018, Poralu a investi 10 millions d'euros dans la modernisation de ses chaînes de fabrication.

Enfin, Poralu apporte dans la "corbeille de mariage" de précieux atouts qui vont permettre à Atlantem de connaître une nouvelle phase de développement et de renforcer sa part de marché et son potentiel de croissance, d’innovation et de compétitivité, en s’appuyant sur les synergies géographiques, industrielles, achats et logistiques. Atlantem devient ainsi l’un des principaux acteurs français de la menuiserie industrielle pour le bâtiment, sur les marchés de la rénovation et du neuf.

Arrivée sur le marché du résidentiel collectif, du tertiaire et de la prescription

Fort d’un savoir-faire historique depuis plus de 30 ans – sa création date de 1989 - Poralu Groupe développe d’une offre sur-mesure de fenêtres, volets roulants, portes et portails en aluminium, PVC et bois, pour les marchés de la construction neuve. De son côté, Atlantem est connu pour être un des leaders nationaux de la menuiserie sur la rénovation, s’adressait jusqu’alors aux artisans indépendants ou membres d’un réseau. Avec l’arrivé de Poralu dans son giron, Atlantem s’ouvre pour la première fois au marché du fourni-posé. En effet, sur ce segment, Poralu apporte son savoir-faire dans le domaine de l’activité "chantiers" tertiaires et collectifs, avec une équipe dédiée. L’expertise de l’entreprise rhônalpine permet ainsi au groupe vendéen de viser directement de nouveaux clients : les constructeurs de maisons individuelles, de logements à ossature bois, ainsi que les promoteurs immobiliers publics ou privés, entreprises générales et architectes.

Un maillage industriel et commercial national élargi

L’acquisition de Poralu groupe permet aussi à Atlantem d’étendre sa toile sur le plan géographique, dans la droite ligne de sa stratégie de maillage en France avec la conquête de nouveaux ancrages territoriaux. L’implantation des deux sites de Poralu Groupe à Port, près de Nantua, pour la fabrication PVC et aluminium, et à Alex (74), près d’Annecy, pour la menuiserie bois, assure à Atlantem une forte position dans le quart Sud-Est, qui s’ajoute à ses bases industrielles de l’Ouest, du Nord et du Sud, renforçant le caractère national du groupe. De plus, située à un carrefour européen, cette nouvelle place forte autorise d’autres perspectives de déploiement.

Des ambitions confirmées sur le marché du bois

La nouvelle entité Atlantem Groupe, qui a pour objectif de doubler son volume de menuiseries bois d’ici cinq ans, renforce encore ses capacités de production avec le site Poralu Groupe d’Alex près d’Annecy. Celui-ci s’ajoute aux deux sites de menuiseries bois de MGT à Guillac (56) et le site historique de Cholet (49)

Cette intégration offre une gamme complémentaire (essence mélèze de forêts FSC) pour couvrir notamment le marché des zones de moyenne montagne.

Poursuivre le développement du site de Port

Le site moderne de Port dispose aujourd’hui une capacité annuelle de production de plus de 110 000 menuiseries, « mais les investissements de 2018 nous donnent des possibilités énormes d’augmenter les capacités » affirme Inigo Manuel, directeur général de Poralu.

Au fil des prochaines années, Atlantem va continuer à moderniser les espaces et poursuivre le travail déjà bien engagé sur l’automatisation. Comme pour les autres sites du groupe, notamment ceux récemment acquis, le groupe s’appuiera sur l’expertise de son usine 4.0 de Saint-Sauveur-des-Landes (35) pour optimiser l’ergonomie des postes de travail, la productivité et la qualité. Poralu a notamment une réserve foncière utile pour répondre aux ambitions de développement de la capacité. Un agrandissement est d’ailleurs en cours de programmation sur le site, à cheval sur les communes de Port et Montréal-la-Cluse.

Cinquante créations d’emploi d’ici à 5 ans

Les sites Poralu Groupe de Port et d’Alex comptabilisent au total environ 250 collaborateurs. Avec sa croissance organique et externe, Atlantem consacre une attention particulière à la fidélisation de ses équipes, et au recrutement de nouveaux talents pour accompagner sa transformation et ses ambitions.

© Poralu Le site moderne de Port dispose aujourd’hui une capacité annuelle de production de plus de 110 000 menuiseries.

En 2022, plus de 150 postes ont été créés sur l’ensemble des sites Atlantem. Environ 50 embauches supplémentaires - opérateurs de menuiseries - seront mises en œuvre pour accompagner la croissance sur les sites Poralu d’ici 5 ans.

Avec cependant une même problématique que celle connue dans la région Ouest, les difficultés à trouver des candidats. Le bassin d’emploi de Nantua-Oyonnax-Bourg-en-Bresse est une zone de quasi plein emploi, notamment grâce à l’industrie plastique. La marque entreprise Atlantem a donc une importance notoire. Plaçant l’humain au cœur de ses valeurs et de sa stratégie, sa promesse se fonde sur l’idée de faire grandir les talents en préservant leur qualité de travail, en offrant des opportunités grâce à des formations donnant les moyens à chacun d’être expert dans son métier et d’optimiser sa capacité d’autonomie. L’épanouissement et la sécurité constituent également des piliers fondamentaux, tout comme les engagements en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) menée par Atlantem et le Groupe Herige.

L’économie circulaire, une autre valeur commune

Les deux partenaires ont donc, on le voit, de nombreuses valeurs communes. La politique d’économie circulaire de Poralu Groupe est parfaitement alignée à celle que soutient Atlantem. En 2023, 15 tonnes de déchets industriels ont été 100 % recyclés par l’entreprise. Le reste (18%) étant notamment énergétiquement valorisé, en chauffant les bâtiments sur le site de Port, Poralu a éliminé l’enfouissement du DIB. « Il n’y a pas un seul produit qui part sous terre » affirme Inigo Manuel. « La dimension de l’impact environnemental de nos produits et de notre activité est un point central de la stratégie du groupe Herige », affirme Benoît Hennaut, président du directoire du groupe Herige.

© Charles Marion / Herige Un des investissements de 2018 : un transtockeur de 320 emplacements.

Cette valeur commune, comme d’autres – place de l’humain, service, etc. - permettent à Atlantem et Poralu d’envisager l’avenir sereinement. « Demain pour nous consistera à tirer toutes les synergies entre nos groupes et de déployer notre business model groupe auprès des entreprises intégrées l’an dernier », ajoute Richard Marchant. « Nous allons aussi renforcer l’offre produits pour l’activité prospection. Nous devons nous attacher aussi à définir une nouvelle culture d’entreprise en tirant le meilleur de nos deux groupes. »