Pontoise : un nouvel établissement scolaire programmé pour 2022

Le quartier Bosscut accueillera le deuxième groupe scolaire de la ville de Pontoise.

En 2019, l'agglomération de Cergy-Pontoise a validé le financement de la construction d’un deuxième groupe scolaire à Pontoise (Val-d’Oise). L’objectif est double : soulager les effectifs de l’école Gustave-Loiseau et anticiper l’arrivée de nouveaux habitants dans l’écoquartier de Bossut. Le démarrage du chantier est programmé à la fin du 1er trimestre 2021 pour une livraison attendue à la rentrée 2022. L’opération est estimée à 10,6 M€.

Ce nouvel équipement scolaire sera bâti sur une parcelle de 3 500 m2, située sur l'actuel stade municipal de Pontoise. Le projet prévoit la construction d’un accueil périscolaire, d’une bibliothèque, d’une cantine et de logements. Une salle polyvalente, un local pour deux-roues, des bureaux et des locaux techniques seront également aménagés. À noter que la ville de Pontoise prendra en charge l’exploitation et la gestion du nouveau groupe scolaire.