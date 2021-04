Pontoise : point sur les trois principaux chantiers en cours dans la ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La mairie vient de communiquer sur l’avancement des trois principaux chantiers de la ville de Pontoise.

La mairie de Pontoise (Val-d’Oise) a fait le point concernant l’avancement des travaux sur ses trois principaux chantiers, à savoir le parking Jean-Luc Maire, l’îlot de la rue Lemercier ainsi que le musée Tavet-Delacour. La municipalité a annoncé que « la majeure partie du gros œuvre est en cours d’achèvement », à l’instar du parking souterrain Jean-Luc-Maire-Jardin de la Ville, dont la livraison est prévue fin 2021. À terme, ce projet bénéficiera de 300 places de stationnement, permettant de résoudre les problèmes de parking dans le centre-ville.

À propos du futur square végétalisé de l’îlot de la rue Lemercier, les travaux de réhabilitation sont conformes au planning de la mairie. D’après le rapport de la Ville de Pontoise, « l’entreprise a procédé au remplissage des vides de carrières, puis à la réalisation de fondations profondes. Les travaux de confortement pour renforcer la structure ont repris. Ils continueront jusqu’à la dernière semaine d’avril ». La Région Île-de-France et le Département du Val-d’Oise ont subventionné la moitié du financement de ce projet, qui est évalué à 700 k€.

La mairie a également communiqué sur l’avancée du chantier de réhabilitation du musée Tavet-Delacour, lancé en janvier 2021. Après le nettoyage des maçonneries de parement et des pierres sculptées, les menuiseries des baies de la façade ouest et de la tourelle d’angle ont fait l’objet d’une restauration en atelier. Les prochaines étapes des travaux consistent en l’étude de l’état structurel des maçonneries de la tourelle et de l’état sanitaire de sa charpente. Fermé depuis novembre 2018 pour cause de fragilité structurelle relevée lors d’un contrôle de surveillance du bâtiment, le musée Tavet-Delacour retrouvera son public début 2022.