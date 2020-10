Pontoise : Erigère lance des travaux de rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Erigère : plus de 1 000 logements sont en cours de rénovation à Pontoise.

Dans le cadre d’un programme de réhabilitation lancé en 2017, le bailleur social Érigère (Paris) réhabilite 1040 logements à Pontoise (Val d’Oise), dont 904 aux Louvrais et aux Cordeliers, et 136 au Clos de Marcouville. Plus de la moitié de ces logements sont déjà rénovés. L’objectif est d’optimiser la consommation énergétique en se conformant aux normes de bâtiment basse consommation (BBC). La dépense en kilowattheure sera donc réduite de 37 % sur l’ensemble des logements du Logis Social Du Val-d’Oise (LSVO). Pour les matériaux, le zinc a été choisi pour les solutions d’isolation, tandis que les briquettes contribuent à limiter la dégradation provoquée par les agressions environnementales.

En outre, la réhabilitation vise l’optimisation de la sécurité des logements. À l’intérieur, la rénovation se focalise, entre autres, sur les portes palières, l’installation électrique, la ventilation mécanique contrôlée (VMC)… À l’extérieur, les travaux se concentrent sur les menuiseries et les garde-corps des balcons, l’isolation thermique des façades et l’installation de doubles vitrages avec cadre en PVC.