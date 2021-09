Pontault-Combault : lancement des travaux du pont Lucien-Brunet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La rue Lucien-Brunet est fermée depuis le 30 août en raison des travaux sur le pont situé à Pontault-Combault.

Le pont Lucien-Brunet à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) fait l’objet de travaux de déconstruction puis de reconstruction. Le chantier de cet ouvrage, qui passe au-dessus du Morbras, a pour objectif de garantir la sécurité de tous, car la structure est dégradée et est devenue vétuste. Cette opération, qui a débuté le 30 août dernier, durera huit mois. Rappelons qu’une phase de travaux préparatoires a eu lieu pendant l’été.

Le chantier inclura le positionnement des fondations des pieux pour asseoir le pont le long des berges, ainsi que l’installation des réseaux d’assainissement, de gaz et d’électricité. Ces travaux de consolidation du pont Lucien-Brunet devraient impacter directement la circulation. Dans le cadre de ces réalisations, des déviations concernant les piétons, les véhicules légers et les poids lourds seront mises en place par la municipalité. En outre, des itinéraires seront aménagés afin d’assurer un accès sécurisé aux écoles et aux commerces à travers les cheminements piétonniers situés à l’arrière de l’école Dubus.