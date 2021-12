Pont-Saint-Martin : l’échangeur de Viais ouvre ses quatre voies à la circulation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de l’échangeur de Viais touche à sa fin. Les quatre voies ont été mises en service.

Afin d’assurer de meilleures conditions de circulation et de sécurité, le Département de Loire-Atlantique a lancé une série de travaux d’amélioration de l’axe entre la RD 178 (route de Machecoul) et la RD 937 (route de La Roche-sur-Yon). Il s’agit d’un long chantier au niveau de l’échangeur de Viais, à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique). La première phase de ces travaux, qui a débuté en 2018, a pris fin. Elle a consisté à construire deux giratoires nord et sud permettant la continuité des liaisons entre La Roche-sur-Yon (Vendée) et Pont-Saint-Martin.

Depuis le mercredi 17 novembre dernier, après des travaux de marquage au sol et de signalisation exécutés de nuit, les quatre voies de l’axe principal sur la RD 178 sont ouvertes à la circulation. Cette opération a coûté environ 40 M€ avec une subvention de la Région des Pays de la Loire à hauteur de 11,8 M€.

Quant à la deuxième phase de ces travaux, elle sera effectuée dans les mois à venir. Elle concernera la mise en 2 x 2 voies de la RD 178 vers la zone d’activité de Tournebride et vers l’autoroute A83.